سر صغير للحفاظ على رصيد عداد الكهرباء أبو كارت
في أول أيام السنة.. أسعار العملات الأجنبية في مصر
إذا فاتتك لسنوات.. اعرف كيفية قضاء الصلاة بطريقة صحيحة
حصاد التضامن 2025.. صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد
كوارث مناخية غير مسبوقة.. الولايات المتحدة الأكثر تضررًا في 2025
مشروع الذهب القاري.. كيف تحوّل مصر المعدن النفيس إلى قوة اقتصادية؟
غنى سيرة الحب.. محمد فؤاد يتألق بأضخم حفلات رأس السنة فى القاهرة الجديدة
في كلمته بمناسبة رأس السنة.. البابا تواضروس: فليجعل الله العام الجديد عام الشبع والبركة
4 أعمال تنجي من عذاب القبر.. داوم عليها قبل فوات الأوان
وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك
ترامب يعلن سحب قوات الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند
كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

أحمد الطيب يلمح لهوية المدير الفني الجديد للزمالك

أحمد الطيب
أحمد الطيب
عبدالله هشام

أثار المعلق أحمد الطيب الجدل حول هوية المدير الفني الجديد لنادي الزمالك خلفا لـ أحمد عبدالرؤوف.

وقال الطيب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : خالد جلال معايا فى قطر وقاعد لمدة اسبوع و فجأة  قاللى مسافر الى مصر للأهميّة .

يأتى ذلك في ظل تطورات تشير لاقتراب خالد جلال من تولى مهمة تدريب الزمالك خلال الفترة المقبلة وسط ترشيحات لطارق مصطفى ومعتمد جمال.

تقرير من احمد عبدالرؤوف عن الزمالك

وقال مصدر مطلع داخل نادي الزمالك إن أحمد عبدالرؤوف المدير الفني السابق للفارس الأبيض سوف يتقدم بتقرير إلي إدارة القلعة البيضاء عن الفترة التى قضاها داخل جدران البيت الأبيض.

أوضح أن تقرير أحمد عبدالرؤوف سوف يتضمن العقبات التي واجهته خلال الفترة الماضية إلي جانب إحتياجات الفارس الأبيض والمراكز الشاغرة.

كانت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك كشفت عن إقتراب طارق مصطفي مدرب نادي أهلي بنغازي الليبي الذي إستقال مؤخرا من تدريب القلعة البيضاء لخلافة أحمد عبدالرؤوف.

كان أحمد عبدالرؤوف أعلن اعتذاره عن استكمال مهام عمله لـ تدريب فريق الزمالك برسالة مؤثرة عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

قال المصدر ذاته إن طارق مصطفى الأاقوي والأقرب لتولي مهام المدير الفني لفريق الزمالك خلفا لـ أحمد عبدالرؤوف فى تدريب الفارس الأبيض لاسيما وأنه أنهي مشواره مع نادي أهلي بني غازي الليبي خلال الساعات الماضية.

