أشرف قاسم: القرارات في الزمالك لا يجب أن تكون في يد شخص واحد

تحدث أشرف قاسم، نجم الكرة المصرية السابق، عن الأزمات التي يعاني منها نادي الزمالك خلال الموسم الجاري، مؤكدًا أن المشكلة داخل القلعة البيضاء أعمق من مجرد المدير الرياضي.

وقال أشرف قاسم، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن أزمات الزمالك مرتبطة ببعضها البعض، ولا تقتصر فقط على دور المدير الرياضي.

وأضاف: "المشكلة مش في المدير الرياضي بس، المشكلة في مجلس الإدارة اللي اختار المدير الرياضي".

وأوضح قاسم أن المفاجأة كانت في حجم الصلاحيات الممنوحة للمدير الرياضي، قائلًا: "فوجئنا إن المدير الرياضي هو المتحكم الأول والأخير في كل ما يخص فريق الكرة، سواء التعاقد مع اللاعبين أو اختيار المدير الفني".

وانتقد نجم الزمالك السابق طريقة التعاقد مع المدير الرياضي، مشيرًا إلى أنها تجربة غير مسبوقة داخل النادي، حيث قال: "فوجئنا إن المدير الرياضي لا يتقاضى راتبًا، لكنه يحصل على نسبة من بيع وشراء اللاعبين، ودي تجربة أول مرة تحصل. في البداية قلنا نساند لحد ما نشوف نتيجة التجربة، لكن التجربة لم تنجح".

وشدد قاسم على خطورة ترك القرارات في يد شخص واحد، مؤكدًا احترامه لشخص المدير الرياضي، حيث قال: "مفيش حاجة اسمها إننا نسيب كل القرارات في إيد واحد، مع احترامي لجون إدوارد كشخص، لكن تجربة فاركو تختلف تمامًا عن الزمالك".

وانتقد اختيارات اللاعبين الذين تعاقد معهم الزمالك، موضحًا أنهم لم يضيفوا أي قيمة فنية للفريق، وقال: "اللاعبين اللي اتعاقد معهم الزمالك لم يضيفوا أي حاجة فنية، بل أصبحوا عبئًا على الفريق، وقدراتهم وإمكانياتهم لا تتناسب مع اسم نادي الزمالك".

واختتم أشرف قاسم تصريحاته بالتأكيد على أن غياب التخطيط هو السبب الرئيسي فيما وصل إليه الزمالك حاليًا، مضيفًا: "بداية الموسم كان فيه فلوس، لكن تم التعاقد مع لاعبين لا يليقوا بمستوى نادي الزمالك".