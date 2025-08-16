قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ختام تصفيات بطولة كرة القدم الإلكترونية بالزمالك

نظم الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، تصفيات داخل نادي الزمالك، لاختيار ممثلي الفريق الأبيض في بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية، وسط أجواء من المتعة والمنافسة بين اللاعبين.

أقيمت التصفيات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبدعم ورعاية مجلس إدارة نادي الزمالك وبحضور اللواء حسن موسى المدير التنفيذي للنادي.

شهدت التصفيات مفاجأة بمشاركة محمد يونس نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق لكرة السلة، حيث نجح في التأهل لتمثيل نادي الزمالك ببطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية المزمع إقامتها سبتمبر القادم، بمشاركة أكثر من 3 آلاف لاعب ولاعبة قاموا بالمشاركة بالتصفيات ضمن 20 نادي تم إعتمادهم للمشاركة في النسخه الأولى للبطولة.

وانتهى اتحاد الرياضات الإلكترونية بالتعاون مع الشركة المنظمة من التصفيات في 15 ناديا وجاري إستكمال التصفيات بالأندية المشاركة بالبطولة والمقرر لهم الإنتهاء من التصفيات يوم 27 أغسطس الحالي لإعتماد أسماء اللاعبين وبدء جولات الأندية وفقاً للائحة البطولة .

وتضم قائمة الأندية المشاركة ببطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية كلا من:  
الزمالك - الصيد - الجزيرة - وادي دجلة - سيتي كلوب - سبورتنج - الزهور - المصرية للإتصالات - الحوار - جزيرة الورد - ريو - الإعلاميين - البطل الأوليمبي - الشيخ زايد - 6 أكتوبر - القطامية بتروسبورت - نادي النادي - التوفيقية - العبد بطنطا - بورتو .

