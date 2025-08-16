قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شبيه زيزو يثير الجدل في تدريبات الزمالك.. من هو اللاعب هاني ياسر؟
اطبخ نوع الخضار ده كتير لمواجهة الاكتئاب وعلاج الأنيميا
حمزة نمرة بعد نجاح ألبومه: ربنا اداني أكتر مما استحق
فصل المرافق عن محيط حريق مخزن الخردة في بولاق أبو العلا| فيديو
مخزن في عقار 5 طوابق.. التحريات الأولية تكشف تفاصيل حريق بولاق أبو العلا| فيديو
محافظة القاهرة تكشف تفاصيل حريق بولاق أبو العلا
بعد انتشار الأدخنة.. إخلاء 3 عقارات سكنية بمحيط مخزن بولاق أبو العلا
ارتفاع ألسنة اللهب من مخزن وسط عقارين مأهولين بالسكان في بولاق أبو العلا
وزير الرياضة ينعى دينا علاء لاعبة فريق سموحة للجودو
الأهلي يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة اعتراضًا على طرد محمد هاني
قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ماذا يحدث إذا رفض المستأجر إخلاء شقته؟
انطلاق المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في الجمباز

المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص
المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص

في أجواء مليئة بالحماس والتحدي، انطلقت المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في رياضة الجمباز، والتي استضفها نادي المقاولون العرب، بمشاركة 120 مشارك من مختلف المحافظات المصرية، يمثلون الهيئات المسجلة بالأولمبياد الخاص المصري، إلى جانب مدربيهم وإدارييهم.

تتضمن المنافسات رياضتي الجمباز الفني والجمباز الإيقاعي، ويأتي الهدف الرئيسي من إقامة هذه المسابقة الوطنية هو اختيار العناصر المتميزة التي ستمثل مصر في دورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص، المقرر إقامتها في تشيلي عام 2027.

وشهدت الفعاليات حضور كل من  عمرو محي الدين الطحاوي نائب المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، طارق النجار مدير المبادرات، الدكتور إكرامي الجمال مدير الرياضة والتدريب، الدكتور حسين البسيوني مدير اللجنة الفنية للجمباز،د.محمد الزيدى

وفي هذا السياق، قال عمرو محي الدين الطحاوي: نحن فخورون بلاعبينا الذين يثبتون يومًا بعد يوم قدرتهم على التميز والإنجاز في مختلف الرياضات، واليوم نشهد تنافسًا قويًا يعكس حجم الجهد المبذول من اللاعبين والمدربين. 

واشار الطحاوي إلى أن هذه المسابقة ليست مجرد مسابقة محلية، بل هي خطوة محورية لاختيار من سيمثل مصر في المحفل العالمي الكبير بدورة الألعاب العالمية للاولمبياد الخاص في تشيلي 2027 ، مضيفا أنها تؤكد الدور الرائد للأولمبياد الخاص المصري في دمج لاعبو الاولمبياد الخاص  وتمكينهم من تحقيق إنجازات رياضية ترفع اسم مصر عاليًا."

وشهدت  فعاليات المسابقة  متابعة دقيقة من اللجنة الفنية، بما يضمن تحقيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في اختيار أفضل العناصر، استعدادًا للاستحقاق العالمي المقبل ، مع التأمين الطبي من جانب جمعية الهلال الاحمر المصري وهيئة الاسعاف المصرية.

المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري رياضة الجمباز الجمباز المقاولون العرب المقاولون الأولمبياد الخاص المصري

