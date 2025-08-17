قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير عاجل من عبوات مقلدة لأشهر علاج لفيروس سي في الصيدليات .. تفاصيل
مصدر أمني بالشرقية..نقوم فحص فيديو سحل سيدة هرية رزنة لضبط المتهم
رسالة اعتذار من أحمد فتوح لإدارة وجماهير الزمالك.. ماذا قال فيها؟
رهانات متباينة في قمة البيت الأبيض .. زيلينسكي بين ضغوط ترامب وحائط الدعم الأوروبي
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بدعم قدرات شبكات الاتصالات وتوسيع مناطق التغطية
مد إدراج 276 قياديا من تنظيم الإخوان على قوائم الإرهاب لـ 5 سنوات أخرى.. تفاصيل
طريقان لا ثالث لهما.. تلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتوعد بمرحلة جديدة من التصعيد ضد حماس في غزة
مصر الخامس عالميا.. منتخب اليد يهزم ايسلندا 33 /31 فى كأس العالم
الوزير: كوبري خور مايو يتكون من 9 محاور بارتفاع 80 مترا.. صور
الهلال الأحمر المصري: 2400 طن مساعدات غذائية وطبية بقافلة «زاد العزة» إلى غزة
محافظ المنيا: نقدم الدعم اللازم للجادين في استكمال إجراءات تقنين الأراضي
رياضة

مصر تختتم بطولة العالم لشباب الخماسي الحديث بذهبية التتابع المختلط

الخماسي الحدبث
الخماسي الحدبث
محمد سمير   -  
عدسة : إيهاب عيد

توج الزوجي المصري المكون من نور إسلام وآدم شكري بالميدالية الذهبية لمنافسات التتابع المختلط ببطولة العالم لشباب الخماسي الحديث تحت 15 سنة ، والتي استضافتها مصر، على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، واختتمت منافساتها اليوم .
وجاء تتويج الزوجي المصري نور اسلام و آدم شكري عقب حصدهما 1052 نقطة ، بفارق كبير عن الزوجي التركي صاحب المركز الثاني برصيد 1016 نقطة ، ثم الزوجي المكسيكي في المركز الثالث برصيد 994 نقطة.
وقام بتسليم الميداليات كل من تشانسيك آن عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث و المهندس شادي حفني رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للخماسي الحديث.
وكان منتخبنا الوطني قد أحرز ذهبيتي تتابع الرجال للزوجي آدم شكري ومهند خضير والسيدات عن طريق الزوجي نور إسلام وغزل محمود وذهبية وبرونزية في فردي السيدات لنور إسلام وليان حسن على الترتيب و ذهبية فرق السيدات ، وذهبية وبرونزية في فردي الرجال لآدم شكري و مارك لبيب على الترتيب ، وذهبية فرق الرجال.
وشارك في البطولة من 350 لاعب ولاعبة من 26 دولة.

