جامعة دمنهور تعلن عن حاجتها لشغل 14 وظيفة قيادية

أعلنت جامعة دمنهور، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن حاجتها لشغل 14 من الوظائف القيادية، كما تم نشرها على بوابة الوظائف الحكومية، علما بأن التقديم يبدأ اليوم الأحد الموافق 17 أغسطس وينتهي يوم 19 سبتمبر المقبل.

وأوضحت جامعة دمنهور أن الوظائف المطلوبة هي: أمين الجامعة، أمين الجامعة المساعد "2"، مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية، مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية، مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الثقافية، مدير عام الإدارة العامة للمكتبات، مدير عام الإدارة العامة للأمن، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة.

وحددت جامعة دمنهور أن المستندات المطلوبة تتضمن أصل وسبع نسخ من المستندات التالية: صورة بطاقة الرقم القومي سارية وجهين لكل نسخة،  عدد 6 صورة شخصية مقاس 4× 6، بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم موضحا المؤهلات العلمية والوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم وتقارير الكفاية عن آخر ثلاث سنوات، الشهادات والدورات التدريبية وشهادة التحول الرقمي أوICDL، والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر والتقدير والمهارات القيادية و الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها، بيان بالإنجازات والإسهامات، اقتراحات المتقدم لتطوير العمل بالوظيفة المتقدم لها والمعوقات التي تواجه الجامعة وطرق حلها والرؤية المستقبلية للجامعة (وذلك طبقا للنموذج الوارد بقرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم (95) لسنة 2017.

وعلى من يرغب في التقدم لشغل الوظيفة التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك بإسم السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة ـ بإدارة عمليات الموارد البشرية بالأمانة الفنية بالإدارة العامة للموارد البشرية جامعة دمنهور، تسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالجامعة ( الإدارة العامة للموارد البشرية )، علما بأنه لن يلتفت إلى الطلبات التي وردت قبل الميعاد أو التي ترد بعد المدة المحددة لقبول الطلبات أو التي ترد بالبريد أو الطلبات الغير مستوفاه،  يكون التقدم خلال الفترة المحددة من الساعة التاسعة صباحا و حتى الثانية ظهرا ( بالإدارة العامة للموارد البشرية جامعة دمنهور ).

للشروط والتفاصيل الخاصة بكل وظيفة يمكنكم الاطلاع على الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1MngFecOCdgFHN4A0fRJSbU1XEuVkOx8B/view?usp=sharing

تم نشر الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية على الرابط التالى:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=P5oRaDXzYpZGPkZn09t7bA==

