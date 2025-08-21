وظائف خالية بهيئة الإسعاف.. الشروط والتخصصات المطلوبة

أعلنت هيئة الإسعاف المصرية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف، سواء عن طريق الندب من الجهاز الإداري للدولة أو من غير العاملين في الجهاز.



وصف الوظيفة بالتعاقد أو بالندب

وذكرت هيئة الإسعاف المصرية أن من ضمن الوظائف؛ وظيفة "ريس بحري " للعمل على أسطول لنشات الإسعاف البحري التابع لهيئة الإسعاف المصرية.



طريقة شغل الوظيفة:

بالتعاقد لغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو بالندب للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.



شروط التقديم

الحصول على مؤهل عالٍ أو متوسط.

- ألا تتجاوز سن المتقدم 35 عاما من تاريخ نشر الإعلان.

المستندات المطلوبة:

الحصول على ترخيص مزاولة مهنة بحرية صادر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

صورة من شهادات الخبرة مختومة ومعتمدة.

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية (وجهان).

صورة من المؤهل الدراسي.

صورة من صحيفة الحالة الجنائية.

طريقة التقديم للوظيفة

على راغبي التقدم للوظيفة:

أولا: تسجيل حساب جديد على البوابة الإلكترونية للهيئة.

ثانياً: ملء استمارة التقديم وتحميل المستندات المطلوبة في ملف واحد.

بصيغة pdf: على أن يتم تسليم أصول المستندات المطلوبة للتقدم للوظيفة أثناء المقابلة الشخصية التي سوف يتم إجراؤها بهيئة الإسعاف المصرية.

رابط التسجيل في الوظيفة

https://eao.gov.eg/join-us/nonMedical/7