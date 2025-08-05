تفاصيل وضع سيدة مولودها في المنزل بمساعدة رجال الإسعاف

قالت هيئة الإسعاف المصرية ، إن "عام ٢٠٢٥ شهد زيادة مضطردة في معدلات الولادة الطبيعية على يد الاطقم الإسعافية، وهو الأمر الذي ينمّ عن المستوى الفني الفريد الذي تملكه أطقمنا الإسعافية، وقدرتهم على مجابهة تلك المواقف الصعبة، وعن حداثة المقررات والحقائب التدريبية التي تم استحداثها لأطقمنا الإسعافية، والتي واكبت جهود وزارة الصحة والسكان لإحياء مشروع القبالة، للحد من تفاقم معدلات الولادة القيصرية".

وتابعت هيئة الإسعاف : واستكمالًا لسلسلة الولادات الطبيعية الناجحة بمساعدة أطقمنا الإسعافية، شهدت محافظة دمياط صباح اليوم آخر وأحدث تلك الولادات، فبعد تلقي خطنا الساخن ١٢٣ بلاغًا إسعافيًا لحالة طبية طارئة، سارع المسعف / مصطفى الجميل، وزميله / رضا أبو عجيلة صوب موقع الاستغاثة، وفي غضون دقائق معدودة كانا بالموقع، ليجدا سيدة في العقد الثالث من العمر وقد غلبتها آلام الولادة وبدأت في وضع مولودها بالفعل، وهو ما يمثّل تحديًا لطاقمنا الإسعافي لصعوبة تحريك السيدة أو الشروع في نقلها، وذلك حرصًا على سلامتها وسلامة المولود،

توجيه ومساعدة الأم لوضع مولودها

واوضحت الهيئة أن القرار بمساعدتها لوضع مولودها داخل المنزل، وتمكن فريقنا الإسعافي من توجيه ومساعدة الأم لوضع مولودها بشكل طبيعي، وتلا ذلك قطع الحبل السري للطفل، وتحفيزه وتجفيفه، والتأكد من سلامة علاماته الحيوية، وانتظام أنفاسه، وكذلك تم متابعة كافة علامات الأم الحيوية وقياس نسبة الأكسجين ومعدل الضغط، وبعد الاطمئنان على الأم والجنين، أصر طاقمنا الإسعافي على اصطحاب الأم وجنينها إلى المستشفى للاطمئنان عليهم.