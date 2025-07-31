تفاصيل مشروع إنشاء فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة قنا

قام الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، بجولة تفقدية بمحافظة قنا، والتي تأتي في أعقاب زيارته لفرع الهيئة بمحافظة الأقصر، وذلك للوقوف على سير العمل بعدد من المشروعات الاستثمارية المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة بمحافظات إقليم جنوب الصعيد.

وشملت الزيارة تفقد قطعة الأرض المقرر إنشاء فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة قنا عليها، والتي تبلغ مساحتها 1000 متر مربع، وتقع عند المدخل الشرقي لمدينة قنا. وقد اطلع الدكتور عمرو رشيد على مخطط المشروع، مؤكدًا ضرورة إدراجه ضمن أولويات الخطة الاستثمارية للهيئة خلال الموازنة الحالية. وتعمل حاليًا الفرق الهندسية بالموقع على رفع الأبعاد والمساحة الخاصة بالأرض.

وضع المخططات اللازمة للتحديث والتطوير

كما شملت الجولة تفقد وحدة إسعاف قنا الرئيسية، التي تتسع لثلاث مركبات إسعافية، ووحدة إسعاف الترامسة، التي تتسع لمركبتين، حيث وجّه الدكتور عمرو رشيد بضم الوحدتين إلى خطة التطوير ورفع الكفاءة. وتباشر الفرق الهندسية حاليًا وضع المخططات اللازمة لتحديث وتطوير الموقعين.

وفي ختام الجولة، تفقّد الدكتور عمرو رشيد الأطقم الإسعافية العاملة بنقطتي إسعاف خزام والسبع عيون، التابعتين لمبادرة "حياة كريمة".