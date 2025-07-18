الإسعاف تكشف الحصيلة المبدئية لوفيات ومصابي عقاري مصر القديمة والساحل المنهارين

انتشرت العشرات من الأطقم الإسعافية في موقعي انهيار عقارين، أحدهما بمنطقة الساحل في حي شبرا، والآخر بحي مصر القديمة، وذلك عقب تسجيل غرف القيادة والتحكم بهيئة الإسعاف المصرية استغاثتين تفيدان بوقوع انهيارين متزامنين بفاصل زمني يقارب عشرين دقيقة.

ويتابع الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، تطورات الحادثين وعمليات إجلاء المصابين إلى المستشفيات، بالإضافة إلى تأمين جهود البحث والإنقاذ ومساندة رجال الدفاع المدني في تنفيذ عمليات الإخلاء الطبي السليم للمصابين. كما وجّه بمتابعة حالات المصابين، مع الاستعداد لتحويلهم إلى مستشفيات أخرى في حال تطلّب الأمر ذلك.

نقل ثلاث حالات إلى مستشفى الساحل

وفي حصيلة أولية، تمكّن رجال الدفاع المدني من إنقاذ أربعة مواطنين من عقار الساحل، حيث تم نقل ثلاث حالات إلى مستشفى الساحل، بينما تلقى أحد المصابين الإسعافات اللازمة في موقع الحادث. كما تم استخراج جثة من تحت الأنقاض.

وعلى الجانب الآخر، تواصل الأطقم الإسعافية دعمها لجهود الدفاع المدني بمحيط عقار مصر القديمة، حيث لم يتم تسجيل إجلاء أي مصابين حتى الآن.