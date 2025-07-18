استخراج جثة شاب من أسفل انقاض عقار شبرا بالقاهرة.. صور

انتشلت الأجهزة الأمنية في القاهرة جثمان شاب بالغ من العمر 20 عاما من أسفل أنقاض عقار الساحل في شبرا مصر.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بانهيار عقار مكون من 3 طوابق في منطقة الساحل بشبرا مصر، فور إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، انتقل رجال الحماية رفقة قوات الإنقاذ البري إلى مسرح البلاغ وتبين من الفحص المبدئي انهيار أجزاء من العقار فقط وليس انهيار العقار بالكامل.

وأسفرت التحريات وعمليات البحث عن ضحايا عن تسبب الأتربة المتصاعدة نتيجة الانهيار في إصابة 4 أشخاص بحالة اختناق إضافة إلى جروح وكدمات وسحجات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.