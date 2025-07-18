إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي بعقار في الساحل شبرا

انهارت منذ قليل أجزاء من عقار بمنطقة الساحل بشبرا مصر ما أسفر عن سقوط 4 مصابين، تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بانهيار عقار مكون من 3 طوابق في منطقة الساحل بشبرا مصر، فور إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، انتقل رجال الحماية رفقة قوات الإنقاذ البري إلى مسرح البلاغ وتبين من الفحص المبدئي انهيار أجزاء من العقار فقط وليس انهيار العقار بالكامل

وأسفرت التحريات وعمليات البحث عن ضحايا عن تسبب الأتربة المتصاعدة نتيجة الانهيار في إصابة 4 أشخاص بحالة اختناق إضافة إلى جروح وكدمات وسحجات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.