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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تدريب عشرات المتطوعين في مجال الصحة المجتمعية والإسعاف الأولي بالتعاون مع الصحة العالمية والسفارة اليابانية

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم


نفذ الهلال الأحمر المصري، تدريب في مجال الصحة المجتمعية والإسعاف الأولي الاجتماعي (CBHFA)، لعشرات المتطوعين، خلال الفترة من 29 يونيو حتى 2 يوليو 2025، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والسفارة اليابانية، وذلك في إطار مشروع "تقديم الدعم النفسي والتوعية الصحية للمصابين الفلسطينيين وأسرهم ضمن الاستجابة لأزمة غزة".


يهدف التدريب إلى تعزيز قدرات المتطوعين على تقديم الخدمات بشكل مستدام ودعم المجتمع المضيف، والتوعية بسبل تغير السلوك الصحي وكيفية نشر رسائل التوعية الصحية الفعالة.


يذكر أن، الهلال الأحمر المصري يواصل تقديم خدمات الدعم النفسي للأطفال والكبار، بالإضافة إلى خدمات التوعية الصحية في مجالات متعددة، منها: الأمراض المزمنة والمعدية، التغذية السليمة، وغيرها من الموضوعات الصحية الهامة.

الهلال الاحمر تدريب وزارة التضامن

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