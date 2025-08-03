قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من وصايا النبي.. ماذا قال الرسول عن فضل صلاة الضحى؟
القصة الكاملة لحبس البلوجر سوزي الأردنية.. بلاغات وفيديوهات خادشة
أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم
أسباب استقرار الحياة الزوجية.. نصائح مهمة للشباب والفتيات
بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة بأسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
ترامب: لا نريد أن يتضور سكان غزة جوعا
أمير هشام: إمام عاشور لديه رغبة كبيرة في تمديد عقده مع الأهلي حاليا
ليست المخدرات فقط.. أمور تذهب العقل وتؤثر على الإدراك كلها حرام
نشأت الديهي: من لا يرى أن هناك مؤامرة على الوطن عليه مراجعة نفسه
ما حكم من مات وعليه دين كبير يصعب سداده؟.. الإفتاء توضح
بلافتات شكرا ترامب.. الآلاف يتظاهرون في البرازيل دعما للرئيس السابق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

2400 سيارة إسعاف و5 آلاف فرد لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ

الاسعاف
الاسعاف
عبدالصمد ماهر

وجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتعزيز وتكثيف الانتشار الإسعافي لتأمين عمليات الاقتراع للاستحقاق التشريعي لانتخابات مجلس الشيوخ المزمع عقدها يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 4 و5 أغسطس 2025، وكذلك جولة الإعادة يومي 27 و28 من الشهر ذاته.

خطة تأمين انتخابات مجلس الشيوخ بكافة محافظات

وأعلن الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، تفعيل خطة تأمين انتخابات مجلس الشيوخ بكافة محافظات الجمهورية.

والتي تضمنت حشد أكثر من ٥٠٠٠ من أفراد الأطقم الإسعافية والطبية وفرق الدعم اللوجستي، مدعومين بأكثر من ٢٤٠٠ مركبة إسعافية، وذلك لتأمين محيط لجان الاقتراع وتوفير أقصى سبل الرعاية والتأمين لحشود الناخبين، وذلك في ضوء اللوائح التنظيمية التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تشرف على سير العملية الانتخابية.

كما أكد الدكتور عمرو رشيد أن خطة التأمين تطرقت إلى ضرورة تكثيف الانتشار الحر للمركبات الإسعافية داخل المدن والمتخللات السكنية لزيادة رقعة التغطية الإسعافية، مع الحفاظ على انتظام العمل بكافة الخدمات الإسعافية الطارئة، والتي يأتي في مقدمتها تأمين شبكة الطرق وتلبية الاستغاثات الطبية الطارئة، ووضعها كأولوية أولى، على أن تأتي حالات النقل المستقرة طبيًا، كالنقل للسكن والعيادات الطبية، في المرتبة الثانية.

وفي ذات السياق، أعلن الدكتور عمرو رشيد انتظام العمل بكافة غرف القيادة والتحكم بأسطول مركبات هيئة الإسعاف المصرية المنتشرة بكافة أرجاء الجمهورية، وكفاءة عمل مراكز تلقي بلاغات الخط الساخن ١٢٣ التابع لهيئة الإسعاف المصرية، مع إجراء مراجعة دقيقة لكفاءة شبكات اللاسلكي المسؤولة عن إدارة الأسطول الإسعافي، وأيضًا كفاءة عمل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة، والتي تمثل ركيزة أساسية لإدارة مثل تلك الفعاليات الضخمة.

وفي ختام استعراضه للخطة، أعلن الدكتور عمرو رشيد تفعيل غرفة الأزمات والكوارث، والتي يرأسها الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وربطها بشكل مباشر مع غرف التحكم بوزارة الصحة والسكان لتنظيم وتنسيق عمليات الإخلاء الطبي للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

#المركز_الإعلامي_لهيئة_الإسعاف_المصرية

الإسعاف المصرية الأطقم الإسعافية إسعاف مجلس الشيوخ وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسميًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا حكوميًا بتعديل الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة

شاكر محظور

النيابة تتسلم تقارير بحجم المعاملات المالية للبلوجر شاكر محظور

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 80.3% والحاسبات 82.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

نتيجة الطالبة

جابت 24% في الثانوية وادعت تبديل ورقها والوزارة كذبتها|آمنة للتعليم: "وروني الدليل"

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. ارتفاع جميع الأعيرة بمحلات الصاغة

قبل بداية التعاملات .. سعر الذهب عيار 21 الآن الاثنين 4 أغسطس 2025

قبل بداية التعاملات.. سعر الذهب عيار 21 الآن الإثنين 4 أغسطس 2025

سوزي الأردنية

بعد انتهاء التحقيق معها.. التحفظ على سوزي الأردنية بقسم الشرطة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأحد 3 أغسطس 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 4 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

هنا الزاهد

هنا الزاهد تستعيد ذكريات الطفولة في فيلم المشخصاتي

مراد مكرم

مراد مكرم يطالب بتخليد ذكرى لطفي لبيب وتحقيق حلمه

رحمة حسن

مش هسامحهم.. رحمة حسن ترفض اعتذار العياده المتسببة في سقوط شعرها

بالصور

تسريبات صادمة.. أعمار أم مكة وأم سجدة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"

أبرزهم مايا دياب وباميلا الكيك.. نجوم الفن يتألقون في مهرجان بياف

مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك

ناقد موضة يحرج إليسا بسبب فستانها بأحدث حفلاتها في لبنان في لبنان..صور

إليسا
إليسا
إليسا

بفستان زفاف .. مى كساب تشارك جمهورها أحدث ظهور

مي كساب
مي كساب
مي كساب

فيديو

وفاة بونجا حارس مرمى وادي دجلة

صدمة في الرياضة المصرية بعد وفاة بونجا بعد صراع مع التهاب الكبد

شاكر وتعاطي المخدرات

شاكر نمبر وان في ورطة.. القبض على محظور بسلاح ومخدرات

خبيرة أبراج تثير الجدل بـ تنبؤاتها

كوكب عطارد السبب في القبض على مشاهير التيك توك .. خبيرة أبراج تكشف السر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشباب والمرأة.. شراكة وطنية في بناء برلمان المستقبل

أ.د عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: مَا بَيْنَ شِعْبِ أَبَي طَالِبِ وَشِعْبِ غَزَةِ زَمَكَانِيةٌ مَعْلُومَةٌ!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفروسية.. قيادة وحرية وانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان المصريين

المزيد