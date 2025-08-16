قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حظر تحصيل أي مبالغ مالية خارج مصروفات المدارس القانونية بالعام الدراسي الجديد
بديل صناعي لفقرة عنقية مكسورة.. جراحة نادرة لأجنبي في مستشفي برج العرب
مصدر دبلوماسي: واشنطن عرضت على كييف ضمانات أمنية مشابهة للناتو
تجمعها صلة قرابة بمحمد صلاح.. تفاصيل الوداع الأخير لوالدة صبحي خليل بمسقط رأسه في الغربية
الأهلي يكشف لصدى البلد موقفه من التعاقد مع إبراهيم عادل
مصر تؤكد دعمها الكامل للجزائر وتنسيق المواقف حول غزة وليبيا
نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده
الليلة .. نشاط رياح يلطف الأجواء والموجة الحارة انكسرت
في غياب والد محمد صلاح.. الفنان صبحي خليل يشيع جثمان والدته في مسقط رأسه بالغربية
تراجع تاريخي في أسعار السيارات بمصر.. انخفاضات تصل إلى 400 ألف جنيه في يوم
الأهلي يسعى لتجهيز إمام ومروان لمواجهتي المحلة وبيراميدز
وزنه 15 كيلو .. استئصال ورم متشعب من معدة مريض بشبرا الخيمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

6 دقائق مثيرة.. تفاصيل عودة طفـ.لتين للحياة بعد الغرق والإسعاف كلمة السر

هيئة الإسعاف
هيئة الإسعاف
عبدالصمد ماهر

تقوم هيئة الإسعاف المصرية بمجهودات كبيرة كل دقيقة من أجل إنقاذ الحالات المرضية وتأمين الطرق ، وتقديم كافة الخدمات الإسعافية العاجلة. 

 ومن بين البلاغات التي يتم تلقيها يومياً من هيئة الإسعاف المصرية ، هناك الكثير من الحكايات والروايات التي تصل الي حد الإثارة والغرابة . 

الإسعاف : نستقبل  80 ألف مكالمة يوميًا. 

 

كتير منا مر بتجارب وحوادث صعبة، ودايمًا كنا بنختصر التجربة دي بعبارة مقتضبة وبسيطة: "أنا شوفت الموت بعنيا"، عبارة قادرة تشحن حواسك وتهيئك لتفاصيل صعبة  .

هذه العبارة لها  مرادفات كتير يسجلها يومياً الخط  الساخن لهيئة الإسعاف المصرية  123،  الذي يستقبل 80 ألف مكالمة يوميًا. .

 تفاصيل عودة طفلتين للحياة 

 القصة بدأت بمكالمة واستغاثة  عبارة مقتضبة: “الحقوا ولادي بيروحوا مني” ، المكالمة كانت من  عائلة مصرية، هربت من حر الصيف، ولجأت لشط البحر بمدينة رأس سدر.

  وعقب نزول طفلتين بنتين إلي البحر ، حدث تقلب للامواج ، وتعرضوا للغرق. وبمجرد ما وصلت الاستغاثة لرجالة الإسعاف المصري،  تم تحريك سياراتين إسعاف لنجدتهم، ووصلوا ليهم خلال 6 دقائق.

وصول رجال الإسعاف لرأس سدر 

 وغعقب وصول رجال الإسعاف الي شاطيء رأس سدر ، كانت أول بنت خرجت من البحر بدون أي علامات حيوية، وبسرعة بدأوا  في عمل إنعاش قلبي رئوي ، حيث استجابت بسرعة ورجعت لها العلامات الحيوية. 

وفي نفس الوقت، قام  الأهالي  بمساعدة الطفلة الثانية  للخروج  من البحر  وسط عبارات : "دي ماتت خلاص"، نظرأ لتأخر  انقاذها . 

 قام رجال الإسعاف المصري  بانتشال البنت التانية من أهلها، وبدأوا في تجفيف جسمها، وتركيب جهاز الصدمات، وعمل الإنعاش القلبي الرئوي ،  وتم التحرك بالطفلتين في اتجاه مستشفى رأس سدر المركزي،  وتم استكمال إنعاش القلب  للطفلة التانية  داخل سيارة الإسعاف ، بالتبادل بينهم،  حتي الوصول الي المستشفي 

هيئة الإسعاف الحالات المرضية تأمين الطرق الخدمات الإسعافية هيئة الإسعاف المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

اسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 16 أغسطس 2025

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

ترشيحاتنا

الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ

حزب السادات: بيان وزراء الخارجية العرب الـ31 يعكس وحدة الموقف العربي ويدعم الحقوق الفلسطينية

مجلس النواب

سؤال فى النواب للرقابة على الارتفاعات الكبيرة فى مصروفات المدارس الخاصة

مجلس النواب

سؤال فى النواب حول ضعف إنارة الشوارع وسرقات التيار الكهربائي

بالصور

عيد ميلاده.. تامر حسني من عامل فى بنزينة إلى النجومية ومواقفه الإنسانية

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

مرسيدس تحذر من انهيار الاقتصاد الأوروبي بسبب السيارات الكهربائية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

استعدادا لامتحانات الدور الثاني..أزهر الشرقية يعقد اجتماعا موسعا بمديرى الإدارات

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فستان لافت.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

فيديو

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

شهد رمزى

تزوجت من أحمد فهمي | من هي شهد رمزي بعد اطلاق برومو "أصل الجمال"؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد