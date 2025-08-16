6 دقائق مثيرة.. تفاصيل عودة طفـ.لتين للحياة بعد الغرق والإسعاف كلمة السر

تقوم هيئة الإسعاف المصرية بمجهودات كبيرة كل دقيقة من أجل إنقاذ الحالات المرضية وتأمين الطرق ، وتقديم كافة الخدمات الإسعافية العاجلة.

ومن بين البلاغات التي يتم تلقيها يومياً من هيئة الإسعاف المصرية ، هناك الكثير من الحكايات والروايات التي تصل الي حد الإثارة والغرابة .

الإسعاف : نستقبل 80 ألف مكالمة يوميًا.

كتير منا مر بتجارب وحوادث صعبة، ودايمًا كنا بنختصر التجربة دي بعبارة مقتضبة وبسيطة: "أنا شوفت الموت بعنيا"، عبارة قادرة تشحن حواسك وتهيئك لتفاصيل صعبة .

هذه العبارة لها مرادفات كتير يسجلها يومياً الخط الساخن لهيئة الإسعاف المصرية 123، الذي يستقبل 80 ألف مكالمة يوميًا. .

تفاصيل عودة طفلتين للحياة

القصة بدأت بمكالمة واستغاثة عبارة مقتضبة: “الحقوا ولادي بيروحوا مني” ، المكالمة كانت من عائلة مصرية، هربت من حر الصيف، ولجأت لشط البحر بمدينة رأس سدر.

وعقب نزول طفلتين بنتين إلي البحر ، حدث تقلب للامواج ، وتعرضوا للغرق. وبمجرد ما وصلت الاستغاثة لرجالة الإسعاف المصري، تم تحريك سياراتين إسعاف لنجدتهم، ووصلوا ليهم خلال 6 دقائق.

وصول رجال الإسعاف لرأس سدر

وغعقب وصول رجال الإسعاف الي شاطيء رأس سدر ، كانت أول بنت خرجت من البحر بدون أي علامات حيوية، وبسرعة بدأوا في عمل إنعاش قلبي رئوي ، حيث استجابت بسرعة ورجعت لها العلامات الحيوية.

وفي نفس الوقت، قام الأهالي بمساعدة الطفلة الثانية للخروج من البحر وسط عبارات : "دي ماتت خلاص"، نظرأ لتأخر انقاذها .

قام رجال الإسعاف المصري بانتشال البنت التانية من أهلها، وبدأوا في تجفيف جسمها، وتركيب جهاز الصدمات، وعمل الإنعاش القلبي الرئوي ، وتم التحرك بالطفلتين في اتجاه مستشفى رأس سدر المركزي، وتم استكمال إنعاش القلب للطفلة التانية داخل سيارة الإسعاف ، بالتبادل بينهم، حتي الوصول الي المستشفي