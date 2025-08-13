الإسعاف: نقل 16 حالة من مستشفى حلوان العام عقب نشوب حريق محدود بأحد طوابقها

أعلن الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، عن نجاح الأطقم الإسعافية لهيئة الإسعاف المصرية في تنفيذ عملية إخلاء طبي لـ 16 حالة مرضية من مستشفى حلوان العام، وذلك عقب تلقي بلاغ باندلاع حريق محدود في أحد طوابق المستشفى.

وفور تلقي الاستغاثة، دفعت الهيئة بـ 12 مركبة إسعافية، شملت 3 سيارات إسعاف مجهزة، و4 سيارات إسعاف مزودة بأجهزة تنفس صناعي، و5 سيارات حضّانة مخصصة لنقل الأطفال المبتسرين، حيث تم نقل الحالات من أقسام الرعاية المركزة والحضانات إلى مستشفيات حميات حلوان، والنصر، والتبين.

رفع درجة التأهب

كما جرى رفع درجة التأهب بأفرع الهيئة في إقليم القاهرة الكبرى لتأمين الإسناد والدعم عند الحاجة، مع متابعة لحظية من الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، لجهود الإخلاء، التي تمت بتنسيق كامل بين قطاعات وزارة الصحة والسكان، وبمشاركة فعّالة من الأطقم الطبية والتمريضية بمستشفى حلوان العام.