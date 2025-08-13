قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يستعرض محددات الموقف المصرى من التطورات الإقليمية مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بمصر
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات
الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام
لا إصابات.. تفاصيل حريق مستشفى حلوان العام| صور
إكسترا نيوز: مئات الشاحنات تقف في طوابير طويلة تنتظر الدخول إلى غزة
الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن ارتفاع درجات الحرارة
انتحال صفة طبيب وأدوية مهربة وبدون ترخيص.. غلق مستشفى المحروسة بالجيزة ودايت بالمنوفية
في ذكراه.. قصة تحول سمير الإسكندراني من اليهودية إلى الإسلام
جنوب إفريقيا تدين أمريكا بسبب تقرير حقوق إنسان
105 أعضاء ينتظرون مقعدهم في مجلس الشيوخ بعد الجولة الأولى.. 100 بالتعيين و5 بالإعادة
48 ساعة غليان.. الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة ودرجات الحرارة
تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد
أخبار البلد

الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السيطرة الكاملة على حريق محدود اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بقسم الرعاية المركزة بالطابق الثالث في مستشفى حلوان العام بمحافظة القاهرة، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات.

وأكدت الوزارة التعامل مع الحادث وفقًا للبروتوكولات المهنية المتبعة، حيث تضمنت الإجراءات الفورية، الإخلاء الآمن من خلال طاقم المستشفى الذي نفذ عملية إخلاء المرضى بسرعة ودقة، مع ضمان سلامتهم الكاملة، إلى جانب التنسيق المباشر مع الجهات المختصة، بما في ذلك قوات الدفاع المدني، للسيطرة على الحريق .

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات الفورية المتبعة تضمنت نقل 16 مريضًا عبر سيارات إسعاف مجهزة، تحت إشراف طبي متخصص، إلى مستشفيات حميات حلوان، والنصر للتأمين الصحي، والتبين المركزي، مع ضمان استقرار حالتهم الصحية واستمرار تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

تقييم شامل للحادث

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه يجري حاليًا تقييم شامل للحادث لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بأعلى معايير الأمان والجودة، مؤكدة التزامها الكامل بتنفيذ الإجراءات القياسية في إدارة الأزمات، مع الحرص على سلامة المرضى واستدامة تقديم الخدمات الصحية وفقًا للمعايير العالمية.

الصحة حريق حلوان العام وزارة الصحة الرعاية المركزة

