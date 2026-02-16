عاصفة شديدة تضرب نيوزيلندا.. تعطل رحلات جوية وانقطاع للكهرباء

تسببت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية، اليوم، في تعطيل الرحلات الجوية والقطارات والعبارات، وأجبرت السلطات على إغلاق الطرق في أجزاء من الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان.



إلغاء معظم الرحلات الجوية

وأعلن المطار إلغاء أو تأجيل معظم الرحلات الجوية من وإلى ولنجتون، عاصمة البلاد، صباح اليوم الاثنين وأفادت وسائل الإعلام بأن شركة طيران نيوزيلندا أوقفت عملياتها في مطارات ولنجتون ونابيير وبالمرستون نورث.

انقطاع الكهرباء

وقالت السلطات إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 30 ألف عقار، بما في ذلك حوالي 10 آلاف عميل في ولنجتون. وحثت السلطات سائقي السيارات في جميع أنحاء منطقة ولنجتون على الابتعاد عن الطرق، في حين أغلقت عدة مدارس أبوابها بينما تتعامل فرق الطوارئ مع الأضرار الواسعة النطاق.

وأظهرت الصور المنشورة على الإنترنت أحياء شبه ريفية مغمورة بالمياه ومنازل مغمورة وأجزاء من الطرق منهارة بعد انحسار المياه.

ومنذ مطلع الأسبوع، يجتاح نظام ضغط منخفض متزايد عدة مناطق شرقي الجزيرة الشمالية عدة مصحوبا بأمطار غزيرة وعواصف شديدة



مزيد من الاضطرابات

ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة نحو الجزيرة الجنوبية الثلاثاء، في حين حذرت السلطات من مزيد من الاضطرابات.

علّقت السلطات النيوزيلندية،عن ، جهود انتشال ضحايا الانهيار الأرضي الذي ضرب مخيمًا مكتظًا في الجزيرة الشمالية للبلاد.

ويُعتقد أن 6 أشخاص، بينهم مراهقان، لقوا حتفهم بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في وقوع الانهيار الأرضي، يوم، في جبل مونجانوي على الساحل الشرقي للجزيرة.

وأدى ذلك إلى انهيار التربة والأنقاض في الموقع بمدينة تاورانجا، التي كانت تعج بعائلات تقضي عطلتها الصيفية.

وقال قائد الشرطة للصحفيين: "نتيجة لذلك اضطررنا إلى سحب جميع طواقمن مضيفًا كان

علينا فعل ذلك حفاظًا على سلامة الجميع".

ولم يحدد موعدًا لاستئناف العمل، مكتفيًا بالقول إن السلطات تتعامل مع الأمر "يومًا بيوم في الوقت الراهن".





من جانبه، قال رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون، السبت: "تلقي هذه الأخبار التي كنا نخشاها جميعًا كان أمرًا مفجعًا"، وذلك بعد أن تحولت عملية الإنقاذ إلى عملية انتشال.

انهيار ارضي بسبب الامطار

وكتب لوكسون على موقع "إكس": "إلى العائلات التي فقدت أحباءها، كل نيوزيلندي حزين معكم".

يُذكر أن الأمطار الغزيرة هذا الأسبوع تسببت في حدوث انهيار أرضي آخر في ضاحية باباموا المجاورة، مما أسفر عن مقتل شخصين.