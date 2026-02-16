قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قوات دولية في غزة.. 4 دول تعلن استعدادها للانتشار لحفظ السلام بالقطاع
محافظ الجيزة: سنتابع المشروعات القومية ونعمل على توفير كل الاحتياجات للمواطن
إلهام شاهين تطالب مجلس النواب بالموافقة على قانون التبرع بالأعضاء
خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟
حبس وغرامة.. تيك توكر تواجهة عقوبات رادعة بسبب خدش الحياء
كل ماتريد معرفته عن عقوبات التخلف عن التجنيد بعد موافقة البرلمان على تعديلات قانون الخدمة العسكرية
نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21
جهودكم مخلصة في خدمة الوطن.. شيخ الأزهر يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بقرب حلول شهر رمضان
العلوم الصحية تدين طعـ.ن مواطن لفنيي أشعة بمستشفى ديروط بأسيوط
قفز موانع ومداهمات أمنية.. كيف قضى طلبة الجامعات أسبوع تعايش بأكاديمية الشرطة| صور
مش بـ توقُُّّع ولا بـ منشور.. الإفتاء: إعلان رؤية هلال رمضان يأتي بعد شهادة معتبرة
سموتريتش: أربي ابنتي على عدم الالتحاق بالجيش الإسرائيلي لأنني أرفض الاختلاط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عاصفة شديدة تضرب نيوزيلندا.. تعطل رحلات جوية وانقطاع للكهرباء

عاصفة شديدة تضرب نيوزيلندا
عاصفة شديدة تضرب نيوزيلندا
حنان توفيق

تسببت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية، اليوم، في تعطيل الرحلات الجوية والقطارات والعبارات، وأجبرت السلطات على إغلاق الطرق في أجزاء من الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان.


إلغاء معظم الرحلات الجوية 

وأعلن المطار إلغاء أو تأجيل معظم الرحلات الجوية من وإلى ولنجتون، عاصمة البلاد، صباح اليوم الاثنين وأفادت وسائل الإعلام بأن شركة طيران نيوزيلندا أوقفت عملياتها في مطارات ولنجتون ونابيير وبالمرستون نورث.

انقطاع الكهرباء 

وقالت السلطات إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 30 ألف عقار، بما في ذلك حوالي 10 آلاف عميل في ولنجتون. وحثت السلطات سائقي السيارات في جميع أنحاء منطقة ولنجتون على الابتعاد عن الطرق، في حين أغلقت عدة مدارس أبوابها بينما تتعامل فرق الطوارئ مع الأضرار الواسعة النطاق.

وأظهرت الصور المنشورة على الإنترنت أحياء شبه ريفية مغمورة بالمياه ومنازل مغمورة وأجزاء من الطرق منهارة بعد انحسار المياه.

ومنذ مطلع الأسبوع، يجتاح نظام ضغط منخفض متزايد عدة مناطق شرقي الجزيرة الشمالية عدة مصحوبا بأمطار غزيرة وعواصف شديدة


مزيد من الاضطرابات 

ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة نحو الجزيرة الجنوبية الثلاثاء، في حين حذرت السلطات من مزيد من الاضطرابات.

علّقت السلطات النيوزيلندية،عن ، جهود انتشال ضحايا الانهيار الأرضي الذي ضرب مخيمًا مكتظًا في الجزيرة الشمالية للبلاد.

ويُعتقد أن 6 أشخاص، بينهم مراهقان، لقوا حتفهم بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في وقوع الانهيار الأرضي، يوم، في جبل مونجانوي على الساحل الشرقي للجزيرة.

وأدى ذلك إلى انهيار التربة والأنقاض في الموقع بمدينة تاورانجا، التي كانت تعج بعائلات تقضي عطلتها الصيفية.

وقال قائد الشرطة للصحفيين: "نتيجة لذلك اضطررنا إلى سحب جميع طواقمن مضيفًا كان

علينا فعل ذلك حفاظًا على سلامة الجميع".

ولم يحدد موعدًا لاستئناف العمل، مكتفيًا بالقول إن السلطات تتعامل مع الأمر "يومًا بيوم في الوقت الراهن".


 

من جانبه، قال رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون، السبت: "تلقي هذه الأخبار التي كنا نخشاها جميعًا كان أمرًا مفجعًا"، وذلك بعد أن تحولت عملية الإنقاذ إلى عملية انتشال.

انهيار ارضي بسبب الامطار 

وكتب لوكسون على موقع "إكس": "إلى العائلات التي فقدت أحباءها، كل نيوزيلندي حزين معكم".

يُذكر أن الأمطار الغزيرة هذا الأسبوع تسببت في حدوث انهيار أرضي آخر في ضاحية باباموا المجاورة، مما أسفر عن مقتل شخصين.

نيوزيلندا تعطل رحلات جوية وانقطاع للكهرباء عاصفة شديدة تضرب نيوزيلندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

ترشيحاتنا

جوجل

ثغرة يوم صفر خطيرة في جوجل كروم تحت هجوم فعلي وتحديث عاجل متاح الآن

ماك بوك

ماك بوك اقتصادي جديد من أبل بألوان مبهجة وسعر يبدأ من 699 دولارًا

جوجل

مذيع شهير في NPR يقاضي جوجل ويتهمها بسرقة صوته في NotebookLM

بالصور

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

روبرت دوفال
روبرت دوفال
روبرت دوفال

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

البصل
البصل
البصل

العودة الكبرى| تعرف على التفاصيل الكاملة لمسلسل "الكينج" في رمضان 2026

مسلسل الكينج
مسلسل الكينج
مسلسل الكينج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد