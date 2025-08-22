عودة الموجة الحارة .. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس السبت والأحد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، غدًا السبت، مشيرة إلى أن الطقس يشهد ارتفاعا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يومي السبت والأحد ليسود طقس شديد الحرارة، رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة، رطب، ليلًا وفي الصباح الباكر.

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم الجمعة الموافق 22 أغسطس 2025، أن الطقس يشهد شبورة مائية من 7:3 صباحًا من السبت إلى الأربعاء 27 أغسطس على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وتابعت، إن هناك نشاط رياح من السبت إلى الأربعاء 27 أغسطس على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء على فترات متقطعة.

وأشارت إلى، ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري، العظمى 38 والمحسوسة 40.

- السواحل الشمالية، العظمى 33 والمحسوسة 36.

- شمال الصعيد، العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد، العظمى 43 والمحسوسة 44.

