قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحذاء الذهبي ينهي خصومة مكة وكيان محمد صلاح
تعليمات عاجلة بشأن تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط تسجيل الرغبات
فوزي: الدولة والحكومة راعوا التوازن بين أطراف الإيجار القديم وعدم الانحياز لأحد
اتحاد الكرة يعتمد تشكيل لجنة الحكام الرئيسية
سوهاج .. تشييع جثـ.ـمان أب ونجليه ضحايا انهيار عقار مأساوي في طهطا
برنامج متميز بكلية التربية جامعة حلوان يؤهلك للتدريس الدولي والعمل في مجالات متعددة
السعودية: مجاعة غزة وصمة عار على الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي
تفاصيل قبول دفعة جديدة بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
لو تركت الصلاة هتتسجن عامين.. قرارات جديدة تثير الجدل في دولة إسلامية
القانون حسم الأمر.. هل يستحق المستأجر تعويضا ماليا بعد انتهاء المدة في الإيجار القديم؟
وزير الخارجية الفرنسي: الوقت ينفد أمام محادثات الاتفاق النووي الإيراني
سعر الدولار مساء اليوم 22-8-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تفاصيل قبول دفعة جديدة بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

أكاديمية علوم الطيران.. أرشيفية
أكاديمية علوم الطيران.. أرشيفية
نورهان خفاجي

أعلنت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالبرنامج المتكامل (  معلومات الطيران )، وذلك بكلية المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

دفعة جديدة بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

بحسب إعلان الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، فإن الملفات يتم سحبها من كلية المراقبة الجوية بمقرالأكاديمية بمطار 6 أكتوبر ، حيث بدأ السماح بذلك منذ بداية أغسطس الجاري، ومن المتوقع أن يستمر فتح سحب الملفات حتى يوم 31 أغسطس.

يشترط للدراسة لشغل وظيفة ضابط معلومات طيران عام، أن يكون حاصل على مؤهل عال مناسب أو ما يعادله معتمد من المجلس الأعلى للجامعات، وأن لا يزيد السن عن 28 عاما.

يقبل البرنامج الذكور والأناث، شريطة أن يكون المتقدم من الذكور قدم أنهى الخدمة العسكرية أو تم إعفاءه منها، وبالنسبة للبنات، وجب التنوية أن العمل سيكون بجميع مطارات الجمهورية وليس مقتصر على نطاق القاهرة الكبرى فقط.

من بين الشروط أيضا، أن يجتاز المتقدم اختبارات اللياقة البدنية واللغة الانجليزية وغيرها من الاختبارات المقررة للدراسة بالبرنامج.

أما شروط الالتحاق للدراسة لشغل وظيفة ضابط معلومات طيران تخصص خرائط ملاحية، تكون نفس الشروط أيضا في الوظيفة الأولى، ولكن يفضل لهذه الدراسة أن يكون المتقدم خريج كليات علوم قسم رياضة أو هندسة مدني أو أداب جغرافيا GIS أو خرائط،  يشترط أن يكون المتقدم من قاطني القاهرة الكبرى.

وأشارت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، خلال إعلانها، إلى أن تعيين الخريجين يتم بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، طبقا للبروتوكول المبرم بين الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

معلومات الطيران الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران المراقبة الجوية كلية المراقبة الجوية خدمات الملاحة الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

ترشيحاتنا

الريحان

رخيصة الثمن.. الكشف عن نبته خضراء تحمي من السرطان وأمراض القلب

ساندوتش فيليه تشيز ستيك

زي الجاهز.. طريقة تحضير ساندوتش فيليه تشيز ستيك

صينية الباذنجان بالفراخ

طريقة عمل صينية الدجاج بالباذنجان والشمر

بالصور

سعره أكثر من 5 آلاف دولار .. أغلى برجر في العالم

أغلى برجر في العالم
أغلى برجر في العالم
أغلى برجر في العالم

صور جديدة من حفل زياد برجي بالساحل الشمالي

زياد برجي
زياد برجي
زياد برجي

بدون سقف ولا أبواب.. أحدث وأغرب سيار فورد برونكو حديثة

فورد
فورد
فورد

استدعاء آلاف من سيارات رانجلر بسبب عيب تصنيعي

سيارات جيب
سيارات جيب
سيارات جيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد