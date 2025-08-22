قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 22-8-2025
ما حكم تخصيص يوم الجمعة لزيارة القبور؟.. الإفتاء تجيب
الحذاء الذهبي ينهي خصومة مكة وكيان محمد صلاح
تعليمات عاجلة بشأن تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط تسجيل الرغبات
فوزي: الدولة والحكومة راعوا التوازن بين أطراف الإيجار القديم وعدم الانحياز لأحد
اتحاد الكرة يعتمد تشكيل لجنة الحكام الرئيسية
سوهاج .. تشييع جثـ.ـمان أب ونجليه ضحايا انهيار عقار مأساوي في طهطا
برنامج متميز بكلية التربية جامعة حلوان يؤهلك للتدريس الدولي والعمل في مجالات متعددة
السعودية: مجاعة غزة وصمة عار على الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي
تفاصيل قبول دفعة جديدة بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
لو تركت الصلاة هتتسجن عامين.. قرارات جديدة تثير الجدل في دولة إسلامية
القانون حسم الأمر.. هل يستحق المستأجر تعويضا ماليا بعد انتهاء المدة في الإيجار القديم؟
أخبار البلد

تحت القبة التاريخية بجامعة القاهرة| انطلاق فعالية استثنائية لرسم ملامح المستقبل.. اعرف السبب

حسام الفقي

أعلنت جامعة القاهرة عن بدء فعاليات للإعلان عن استراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي يوم 26 أغسطس 2025، التي تمثل خطوة رائدة نحو دعم البحث العلمي والابتكار بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.


ويُقدَّم للحضور المؤتمر الأول من نوعه CU-AI Nexus 2025، كمنصة وطنية تجمع بين الأوساط الأكاديمية والصناعة والحكومة.


كما يشهد اليوم انطلاق الهاكاثون الوطني بمشاركة طلاب من الجامعة في منافسة لصناعة حلول إبداعية بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويثري الفعالية محاضرة مميزة يقدمها مركز مصر لريادة الاعمال و الابتكار بعنوان: Design Thinking for Creative Solutions، لدعم طلاب الهاكاثون في تحويل أفكارهم إلى ابتكارات عملية.
ويتم خلال الحدث التعريف بدور شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية، التي تمثل الجسر لتحويل هذه الأفكار إلى مشروعات وشركات ناشئة.
للتسجيل : https://bit.ly/CU-AINEXUS25-Design-Thinking

جامعة القاهرة إستراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي البحث العلمي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

سعره أكثر من 5 آلاف دولار .. أغلى برجر في العالم

أغلى برجر في العالم

صور جديدة من حفل زياد برجي بالساحل الشمالي

زياد برجي

بدون سقف ولا أبواب.. أحدث وأغرب سيار فورد برونكو حديثة

فورد

استدعاء آلاف من سيارات رانجلر بسبب عيب تصنيعي

سيارات جيب

