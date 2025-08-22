تحت القبة التاريخية بجامعة القاهرة| انطلاق فعالية استثنائية لرسم ملامح المستقبل.. اعرف السبب

أعلنت جامعة القاهرة عن بدء فعاليات للإعلان عن استراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي يوم 26 أغسطس 2025، التي تمثل خطوة رائدة نحو دعم البحث العلمي والابتكار بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.



ويُقدَّم للحضور المؤتمر الأول من نوعه CU-AI Nexus 2025، كمنصة وطنية تجمع بين الأوساط الأكاديمية والصناعة والحكومة.



كما يشهد اليوم انطلاق الهاكاثون الوطني بمشاركة طلاب من الجامعة في منافسة لصناعة حلول إبداعية بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويثري الفعالية محاضرة مميزة يقدمها مركز مصر لريادة الاعمال و الابتكار بعنوان: Design Thinking for Creative Solutions، لدعم طلاب الهاكاثون في تحويل أفكارهم إلى ابتكارات عملية.

ويتم خلال الحدث التعريف بدور شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية، التي تمثل الجسر لتحويل هذه الأفكار إلى مشروعات وشركات ناشئة.

للتسجيل : https://bit.ly/CU-AINEXUS25-Design-Thinking