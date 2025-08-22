إشادة عمالية بلقاء الرئيس السيسي وولي العهد السعودي

أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمين أمانة العمال المركزية بحزب الجبهة الوطنية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية، تلبيةً لدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تؤكد الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التنسيق الإقليمي، وتمثل نموذج للعمل العربي المشترك.

وقال رئيس قوى عاملة النواب: إن الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية تشهد فيه المنطقة تحديات إقليمية ودولية كبيرة، خاصة في ظل الأوضاع التي يمر بها العالم العربي، وخاصةً مسار القضية الفلسطينية والأحداث التي تمر بها غزة، وأزمات السودان، واليمن وليبيا، وسوريا، ولبنان، وأمن البحر الأحمر، فضلا عن ملفات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الاستقرار الإقليمي، مؤكدا أن التنسيق بين الرياض والقاهرة مهم من أجل المزيد من التشاور المؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في الإقليم.

واختتم أمين أمانة العمال بحزب الجبهة الوطنية تصريحات في هذا الخصوص قائلا إن العلاقات المصرية - السعودية ركيزة في منظومة العمل العربي المشترك، فهي تمثل محور التوازن في المنطقة، ومن خلالها يتم تعزيز الجهود كافة من أجل الأمن والاستقرار والتنمية في ظل التوترات الإقليمية والدولية التي تحتاج إلى المزيد من التنسيق على أعلى المستويات حفاظاً على المكتسبات ودرءاً لمحاولات شق الصف العربي، من هنا جاءت زيارة الرئيس السيسي إلى المملكة لتعزيز أواصر العلاقات بين البلدين، وتؤكد العلاقات التاريخية التي كانت دائمًا راسخة ومتينة على جميع الأصعدة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية، والتي تعود إلى عقود طويلة كانت فيها العلاقات - وما زالت - تمثل حجر الزاوية لاستقرار وأمن وتنمية الإقليم.