هل انتهى الصيف القاسي؟ الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن الطقس القادم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تقريرا يكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري، والذي يعد الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، حيث أشارت خرائط التنبؤات الجوية إلى ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، تحديدا يومي السبت 23 أغسطس والأحد 24 أغسطس.

درجات الحرارة المتوقعة

- السواحل الشمالية: تتراوح من 32 إلى 33 درجة مئوية.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: من 37 إلى 38 درجة مئوية.

- جنوب البلاد: تتراوح من 39 إلى 43 درجة مئوية.

ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، في حين يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية، ومائلا للحرارة رطبا ليلا وفي ساعات الصباح الباكر.

استمرار ارتفاع نسب الرطوبة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع نسب الرطوبة خلال الأيام المقبلة وحتى نهاية أغسطس، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية عن المسجلة في الظل، بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات مئوية.

نشاط الرياح وتلطيف الأجواء

من المتوقع أن تشهد البلاد نشاطا للرياح على فترات متقطعة، خلال الفترة من السبت 23 أغسطس وحتى الأربعاء 27 أغسطس، ما يساهم في تلطيف الأجواء ليلا على أغلب المناطق.

أجواء مستقرة.. ولا موجات حارة طويلة

وفي بشرى سارة للمواطنين، صرحت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن الأجواء الحالية مستقرة، ولا توجد أي ظواهر جوية غير معتادة خلال هذه الفترة.

وأضافت أن البلاد لن تتأثر بموجات شديدة الحرارة طويلة المدى حتى نهاية أغسطس، كما حدث في الفترات الماضية التي شهدت درجات حرارة غير مسبوقة.

نصائح مهمة للمواطنين

ودعت الدكتورة إيمان شاكر المواطنين إلى:

- متابعة النشرات الجوية الرسمية الصادرة عن الهيئة.

- الحرص على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

- التواجد في أماكن جيدة التهوية لتقليل تأثير الرطوبة العالية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، أن البلاد تشهد اليوم، الأحد:

- شبورة مائية كثيفة أحيانا من الساعة 4 حتى 8 صباحا، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، ومدن القناة ووسط سيناء.

- ظهور سحب منخفضة على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

- نشاط رياح على أغلب الأنحاء يسهم في تلطيف الأجواء الليلية.

- اضطراب في حركة الملاحة البحرية بخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح من 40 إلى 50 كم/س، مع ارتفاع الأمواج بين 2 إلى 3 أمتار.

تحذير من ظاهرة جوية مؤثرة

وأكدت الأرصاد أن البلاد تتأثر اليوم بظاهرة جوية تستمر لأربع ساعات، ما يستوجب الحذر خلال القيادة صباحا.

والطقس نهارا سيكون شديد الحرارة على معظم أنحاء البلاد، بينما يكون مائلا للحرارة رطبا خلال الليل والصباح الباكر.

وقدمت هيئة الأرصاد الجوية عددا من الإرشادات المهمة للسائقين خلال فترات الشبورة:

- فتح زجاج السيارة قليلا لتجنب تكثف بخار الماء داخل المركبة.

- استخدام أنوار الانتظار لزيادة وضوح الرؤية للغير.

- تشغيل مساحات الزجاج بانتظام.

- استعمال أضواء الشبورة خلال القيادة.

- ترك مسافات آمنة بين السيارات للحفاظ على سلامة الجميع.

وتشهد بعض شواطئ مطروح، العلمين، والإسكندرية نشاطا للرياح، مع ارتفاع أمواج يصل إلى 2.25 متر فوق سطح البحر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 37 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 33 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 31 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 41 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 42 درجة.

الصغرى 28 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 44 درجة.

الصغرى 29 درجة.