قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيلينسكي: لا توجد مؤشرات حتى الآن على استعداد موسكو لإنهاء الحرب
محافظ الإسكندرية: ننتظر إعلان الآثار عن سفينة آثرية غارقة قريبًا
وزير الري يقرر تحفيز المحصلين المتميزين واستبعاد المقصرين
سموتريتش يهدد بالاستقالة حال موافقة نتنياهو على صفقة مع حماس
وزير السياحة والآثار: إنشاء متحف مائي قيد الدراسة
استبدال صليب بنجمة داوود .. سيّاح إسرائيليون يثيرون غضباً في ويلز
إهانة للنظام الدولي.. الجنائية الدولية تعلق على العقوبات الأمريكية ضد قضاتها
"الوزراء" يستعرض فرص نجاح تعزيز مكانة مصر كمركز لتجارة الترانزيت
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور الخميس 21 أغسطس 2025
محمد عبد اللطيف يؤكد تعزيز التعاون الثنائي مع اليابان في مجالات التعليم
هل يواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه؟ عوامل تحسن الاقتصاد
اعترافات مثيرة للراقصة نورا دانيال.. رحلتها من الرقص لكلبش مباحث الآداب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تحذر من حالة الطقس يومي السبت والأحد .. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد أجواء صيفية مستقرة خلال هذه الفترة، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى نحو 35 درجة مئوية، وهي حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وحذرت "غانم" خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة يومي السبت والأحد المقبلين، لتسجل أعلى من المعدلات الطبيعية، قبل أن تعود الأجواء للاستقرار من جديد.

وأضافت أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، حيث تُسجل المحسوسة ما بين درجتين إلى أربع درجات أعلى من المقاسة، موضحة أن نسب الرطوبة تصل إلى 90 – 95% على السواحل الشمالية، بينما تتراوح بين 80 – 85% على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأشارت إلى أن الطقس سيكون حارًا رطبًا نهارًا على المحافظات الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما تميل الأجواء للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، مع نشاط رياح أحيانًا يساعد في تلطيف الطقس.

ولفتت عضو الأرصاد إلى أن نشاط الرياح قد يثير الرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب وشلاتين)، كما تشهد الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس اضطرابًا يتراوح معه ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر، بينما يسجل البحر المتوسط ارتفاعًا يتراوح بين 1.5 و2.25 متر.

وأوضحت أن الشبورة المائية ستتكون فجرًا وفي ساعات الليل المتأخرة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع فرص لظهور سحب يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر على السواحل الشمالية.


 

الأرصاد الجوية درجات الحرارة صدى البلد صباح البلد الشبورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر نورهان حفظي

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

شريف الدسوقي

شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

بدرية طلبة

أول تعليق من أشرف زكي بعد التحقيق مع بدرية طلبة .. خاص

صورة أرشيفية

لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ اسوان

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ أسوان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

لدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

أحمد طه: ملتزمون بمساندة المنشآت الصحية خلال رحلتها نحو الاعتماد وفقًا لمعايير “جهار”

هيئة الإسعاف

وظائف خالية بهيئة الإسعاف.. الشروط والتخصصات المطلوبة

بالصور

تريند السوشيال ميديا .. من هو أوتاكا صديق هدير عبد الرازق

اوتاكا
اوتاكا
اوتاكا

إطلالة صيفية .. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

دون مكياج.. سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة بسيطة

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

لوك جديد.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد