الأرصاد تحذر من حالة الطقس يومي السبت والأحد .. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد أجواء صيفية مستقرة خلال هذه الفترة، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى نحو 35 درجة مئوية، وهي حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وحذرت "غانم" خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة يومي السبت والأحد المقبلين، لتسجل أعلى من المعدلات الطبيعية، قبل أن تعود الأجواء للاستقرار من جديد.

وأضافت أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، حيث تُسجل المحسوسة ما بين درجتين إلى أربع درجات أعلى من المقاسة، موضحة أن نسب الرطوبة تصل إلى 90 – 95% على السواحل الشمالية، بينما تتراوح بين 80 – 85% على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأشارت إلى أن الطقس سيكون حارًا رطبًا نهارًا على المحافظات الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما تميل الأجواء للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، مع نشاط رياح أحيانًا يساعد في تلطيف الطقس.

ولفتت عضو الأرصاد إلى أن نشاط الرياح قد يثير الرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب وشلاتين)، كما تشهد الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس اضطرابًا يتراوح معه ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر، بينما يسجل البحر المتوسط ارتفاعًا يتراوح بين 1.5 و2.25 متر.

وأوضحت أن الشبورة المائية ستتكون فجرًا وفي ساعات الليل المتأخرة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع فرص لظهور سحب يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر على السواحل الشمالية.



