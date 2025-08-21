حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 36

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الجمعة طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوبي سيناء وجنوبي البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، في حين يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص لسقوط أمطار خفيفة ورعدية على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة خليج السويس

بالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

العاصمة الإدارية 37 24

6 أكتوبر 37 24

بنهــــا 36 25

دمنهور 35 24

وادى النطرون 36 25

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 35 24

الزقازيق 36 25

شبين الكوم 35 24

طنطا 34 23

دمياط 31 26

بورسعيد 32 27

الإسماعيلية 37 24

السويس 36 25

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 36 25

نخل 34 17

كاترين 31 15

الطور 35 26

طابا 34 28

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 32 24

العلمين 31 23

مطروح 31 25

السلوم 33 23

سيوة 36 22

رأس غارب 37 28

الغردقة 38 28

سفاجا 38 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 38 30

حلايب 35 31

أبو رماد 38 30

رأس حدربة 35 29

الفيوم 37 24

بني سويف 37 24

المنيا 38 23

أسيوط 38 23

سوهاج 39 25

قنا 41 28

الأقصر 42 28

أسوان 44 29

الوادي الجديد 40 28

أبو سمبل 42 29

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة 41 31

المدينة 44 32

الرياض 43 28

المنامة 40 33

أبوظبي 42 33

الدوحة 40 33

الكويت 45 31

دمشق 38 20

بيروت 31 26

عمان 33 20

القدس 31 20

غزة 31 24

بغداد 44 30

مسقط 34 29

صنعاء 44 15

الخرطوم 35 25

طرابلس 36 26

تونس 35 24

الجزائر 28 20

الرباط 28 18

نواكشوط 31 26

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 34 16

إسطنبول 32 22

إسلام آباد 33 25

نيودلهي 33 26

جاكرتا 31 22

بكين 31 23

كوالالمبور 33 23

طوكيو 37 27

أثينا 34 23

روما 29 19

باريس 22 12

مدريد 32 18

برلين 20 10

لندن 24 14

مونتريال 26 18

موسكو 16 10

نيويورك 25 18

واشنطن 27 17

أديس أبابا 20 13