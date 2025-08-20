حالة الطقس غدا .. جو حار نهارا مائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 35

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الإدارية 36 23

6 أكتوبر 36 24

بنهــــا 35 24

دمنهور 34 24

وادي النطرون 36 24

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 34 24

الزقازيق 36 25

شبين الكوم 35 24

طنطا 34 24

دمياط 31 26

بورسعيد 32 26

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 24

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 36 25

نخل 35 17

كاترين 32 15

الطور 34 26

طابا 34 28

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 31 24

العلمين 31 23

مطروح 31 23

السلوم 33 23

سيوة 36 22

رأس غارب 37 28

الغردقة 38 28

سفاجا 38 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 38 30

حلايب 35 31

أبو رماد 39 30

رأس حدربة 35 29

الفيوم 36 23

بني سويف 36 24

المنيا 36 23

أسيوط 37 23

سوهاج 39 25

قنا 42 28

الأقصر 42 28

أسوان 43 29

الوادي الجديد 40 27

أبو سمبل 42 29

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة 40 31

المدينة 43 31

الرياض 43 29

المنامة 39 33

أبوظبى 43 33

الدوحة 39 33

الكويت 46 32

دمشق 37 18

بيروت 31 27

عمان 31 19

القدس 30 20

غزة 32 25

بغداد 43 28

مسقط 33 30

صنعاء 23 15

الخرطوم 34 24

طرابلس 35 26

تونس 38 26

الجزائر 30 21

الرباط 26 16

نواكشوط 32 25

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 32 16

إسطنبول 31 21

إسلام آباد 32 24

نيودلهى 34 27

جاكرتا 31 23

بكين 30 24

كوالالمبور 32 23

طوكيو 38 27

أثينا 32 22

روما 31 21

باريس 25 15

مدريد 30 17

برلين 23 12

لندن 21 12

مونتريال 23 16

موسكو 18 11

نيويورك 21 16

واشنطن 25 18

أديس أبابا 19 13