افتتاح حديقة الحيوان رسمياً.. سعر التذكرة هيوصل كام؟
مضرب جولف رمز للسلام .. زيلينسكي يهدي ترامب هدية نيابة عن جندي أوكراني فقد ساقه
مسؤولون إسرائيليون: حماس كثفت من جرأتها في الهجمات.. ومحاولة أسر الجنود زادت
بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر
حالة الطقس غدا.. جو حار نهارا مائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 35
انفجار خط أنابيب الغاز في ولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة
سنحتاج مصر والأردن لتنفيذ مهمة.. ماكرون يكشف تفاصيل اتصاله بالرئيس السيسي والملك عبد الله
مفيدة شيحة: الانفصال والعيش في نفس المسكن بدون طلاق إهانة وخراب نفسي
ماكرون: الهجوم الإسرائيلي المزمع على غزة سيفجر الأوضاع في الشرق الأوسط
800 ألف جنيه و5000 دولار.. تفاصيل المسروقات من شقة أحمد شيبة
أناني أنت.. كارمن سليمان تكشف موعد طرح أحدث أغنياتها
حاتم باشات: المقترح المصري القطري بشأن غزة طوق النجاة.. وتعنت الاحتلال يؤكد عدم رغبته في السلام
أخبار البلد

حالة الطقس غدا.. جو حار نهارا مائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 35

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

طقس حار

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الإدارية 36 23

6 أكتوبر 36 24

بنهــــا 35 24

دمنهور 34 24

وادي النطرون 36 24

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 34 24

الزقازيق 36 25

شبين الكوم 35 24

طنطا 34 24

دمياط 31 26

بورسعيد 32 26

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 24

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 36 25

نخل 35 17

كاترين 32 15

الطور 34 26

طابا 34 28

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 31 24

العلمين 31 23

مطروح 31 23

السلوم 33 23

سيوة 36 22

رأس غارب 37 28

الغردقة 38 28

سفاجا 38 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 38 30

حلايب 35 31

أبو رماد 39 30

رأس حدربة 35 29

الفيوم 36 23

بني سويف 36 24

المنيا 36 23

أسيوط 37 23

سوهاج 39 25

قنا 42 28

الأقصر 42 28

أسوان 43 29

الوادي الجديد 40 27

أبو سمبل 42 29

طقس حار

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة 40 31

المدينة 43 31

الرياض 43 29

المنامة 39 33

أبوظبى 43 33

الدوحة 39 33

الكويت 46 32

دمشق 37 18

بيروت 31 27

عمان 31 19

القدس 30 20

غزة 32 25

بغداد 43 28

مسقط 33 30

صنعاء 23 15

الخرطوم 34 24

طرابلس 35 26

تونس 38 26

الجزائر 30 21

الرباط 26 16

نواكشوط 32 25

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 32 16

إسطنبول 31 21

إسلام آباد 32 24

نيودلهى 34 27

جاكرتا 31 23

بكين 30 24

كوالالمبور 32 23

طوكيو 38 27

أثينا 32 22

روما 31 21

باريس 25 15

مدريد 30 17

برلين 23 12

لندن 21 12

مونتريال 23 16

موسكو 18 11

نيويورك 21 16

واشنطن 25 18

أديس أبابا 19 13

وزير التعليم العالي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

الشعرية سريعة التحضير

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

سكرتير عام بني سويف

بقيمة 480 مليون جنيه.. بروتوكول لتنفيذ 4 مشروعات تنمية اقتصادية ببني سويف

محافظ بني سويف

بقيمة 480 مليون جنيه.. بروتوكول لتنفيذ 4 مشروعات تنمية اقتصادية ببني سويف

سياحة بني سويف

بني سويف تستقبل 25 من السُيّاح الألمان في جولة على الممشى السياحي للكورنيش

بالصور

أسعار سيارة فولكس فاجن تيرامونت 2025 في السعودية

فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت

بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

بـ 27 مليون جنيه.. شاهد ساعة محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

زيت غير متوقع يعالج الغدة الكظرية والتوتر والصداع

توتر
توتر
توتر

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

