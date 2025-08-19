قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طاهر النونو: خيار المقاومة قائم ما دام الاحتلال مستمرا
مصرع والد حارس الأهلي محمد الشناوي في حادث سير
بث مباشر | أحمد موسى يكشف مفاجأة في سحب أرض الزمالك بأكتوبر
بشرى .. بدء تشغيل العنبر المغذي لتقوية شبكات المياه في حدائق أكتوبر
الأمم المتحدة : غزة تعيش الأزمة الإنسانية الأكثر فظاعة في العالم
بعد قرار القومي للاتصالات .. احذر عقوبة مضايقة المواطنين
الأرصاد تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس .. وموجة حارة جديدة في هذا التوقيت
مطاردة بالإسكندرية .. النجدة تضبط سائق ربع نقل صدم عدة سيارات
تعادل قاتل يحسم مواجهة البنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري
طلائع الجيش يحقق الفوز أمام فاركو في الدوري
يوسف الشريف يثير الجدل بفيديو جديد مع فريق فالنسيا
شلل كامل في حركة القطارات بـ تل أبيب أسبوعًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس .. وموجة حارة جديدة في هذا التوقيت

الأرصاد
الأرصاد
هاجر ابراهيم

يهتم المواطنين تلك الفترة بحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، وذلك بسبب الموجات الحارة التي تؤثر على البلاد وتستغرق مدة طويلة.

وكشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم وهل هناك ارتفاع جديد في درجات الحرارة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن معدلات درجات الحرارة بدأت في العودة لمعدلاتها الطبيعية بداية من الأسبوع الحالي، ولكن اليوم سيكون هناك ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.

وأضافت أن درجات الحرارة اليوم ستكون مؤقتة، وبداية من الغد ستعود درجة الحرارة لطبيعتها، مشيرة إلى أن درجة الحرارة الكبري اليوم ستصل إلى 37 درجة في الظل.

ولفتت إلى أن نسب الرطوبة مرتفعة، ولذلك ستكون درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبري تصل إلى 40 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الجنوب سيسجل ما يقارب من 44 درجة مئوية.

وشددت على أن فترة المساء ستشهد وجود نسمات هواء ستساهم في تخفيف حرارة الجو وتلطيفها، متابعة: نشاط الرياح قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على محافظات الصعيد.

ونوهت بأن فرص تساقط الأمطار الخفيفة الرعدية مازالت متواجدة على مناطق حلايب وشلاتين، محذرة من اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس.

أهم الظواهر الجوية

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه رغم الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة، فإن الطقس اليوم يشهد فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحيانا على مناطق متفرقة من مدينة حلايب. 

وتشهد بعض المناطق الأخرى من البلاد، نشاط رياح على أغلب الانحاء، يعمل على تلطيف الأجواء ليلا، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد على فترات متقطعة. 

وتشهد الملاحة البحرية اليوم، اضطرابا على بعض مناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تكون سرعة الرياح 60كم/س، وارتفاع الموج يصل إلى ثلاثة أمتار ونصف.

 حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي: 

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 36 إلى 37 للعظمى.

 السواحل الشمالية تتراوح ما بين 31 إلى 34 للعظمى.

 شمال الصعيد تتراوح ما بين 40 إلى 41 للعظمى.

 جنوب الصعيد تتراوح ما بين 44 إلى 43 للعظمى.

May be an image of text


 

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة بداية من الأسبوع القادم، ولكنها لن تستمر لفترات طويلة.

حالة الطقس درجات الحرارة الموجات الحارة الأرصاد الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

دينا علاء بطلة سموحة

تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

ترشيحاتنا

إزالة عقار مخالف

رفع 4 حفارات أعلى الأبراج المخالفة باللبيني لإزالتها بالجيزة

طلاب جامعة دمنهور في زيارة لمستشفى سرطان الأطفال 57357

طلاب جامعة دمنهور ينظمون زيارة لمستشفى سرطان الأطفال 57357

ندوة مجمع اعلام قنا

التطبيقات الرقمية ودورها في خدمة وتنمية المجتمع .. ندوة بمجمع إعلام قنا

بالصور

نصائح ذهبية.. كيف يمكنك التحكم في مرض السكري؟

نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري
نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري
نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري

بعد حادث مأساوي ومصادفة صادمة.. من كانت كسينيا ألكساندروفا؟.. أسرار حياة ملكة الجمال الروسية التي لم تنلها السعادة طويلاً

وفاة كسينيا ألكساندروفا ملكة جمال روسيا
وفاة كسينيا ألكساندروفا ملكة جمال روسيا
وفاة كسينيا ألكساندروفا ملكة جمال روسيا

صدمات واعتذارات وانفصال مدوٍّ في الحلقة الرابعة من بتوقيت 2028

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

قافلة طبية بقرية منشأة رضوان تخدم 180 حالة مرضية بالشرقية .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد