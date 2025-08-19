الأرصاد تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس .. وموجة حارة جديدة في هذا التوقيت

يهتم المواطنين تلك الفترة بحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، وذلك بسبب الموجات الحارة التي تؤثر على البلاد وتستغرق مدة طويلة.

وكشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم وهل هناك ارتفاع جديد في درجات الحرارة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن معدلات درجات الحرارة بدأت في العودة لمعدلاتها الطبيعية بداية من الأسبوع الحالي، ولكن اليوم سيكون هناك ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.

وأضافت أن درجات الحرارة اليوم ستكون مؤقتة، وبداية من الغد ستعود درجة الحرارة لطبيعتها، مشيرة إلى أن درجة الحرارة الكبري اليوم ستصل إلى 37 درجة في الظل.

ولفتت إلى أن نسب الرطوبة مرتفعة، ولذلك ستكون درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبري تصل إلى 40 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الجنوب سيسجل ما يقارب من 44 درجة مئوية.

وشددت على أن فترة المساء ستشهد وجود نسمات هواء ستساهم في تخفيف حرارة الجو وتلطيفها، متابعة: نشاط الرياح قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على محافظات الصعيد.

ونوهت بأن فرص تساقط الأمطار الخفيفة الرعدية مازالت متواجدة على مناطق حلايب وشلاتين، محذرة من اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس.

أهم الظواهر الجوية

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه رغم الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة، فإن الطقس اليوم يشهد فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحيانا على مناطق متفرقة من مدينة حلايب.

وتشهد بعض المناطق الأخرى من البلاد، نشاط رياح على أغلب الانحاء، يعمل على تلطيف الأجواء ليلا، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وتشهد الملاحة البحرية اليوم، اضطرابا على بعض مناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تكون سرعة الرياح 60كم/س، وارتفاع الموج يصل إلى ثلاثة أمتار ونصف.

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 36 إلى 37 للعظمى.

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 31 إلى 34 للعظمى.

شمال الصعيد تتراوح ما بين 40 إلى 41 للعظمى.

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 44 إلى 43 للعظمى.





وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة بداية من الأسبوع القادم، ولكنها لن تستمر لفترات طويلة.