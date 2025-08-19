الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بكتلة هوائية صحراوية، ما أدى إلى صعود درجات الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة، إن درجات الحرارة بدأت في الارتفاع منذ مطلع الأسبوع لتسجل اليوم الثلاثاء 37 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بينما تصل الدرجة المحسوسة إلى 40 درجة.

وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن درجات الحرارة تتجاوز معدلاتها المعتادة بنحو درجتين إلى ثلاث درجات، مشيرة إلى أنها ستعود لمستوياتها الطبيعية غدًا الأربعاء.

وأوضحت أن محافظات جنوب الصعيد تشهد ارتفاعًا أكبر، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى نحو 44 درجة مئوية، بينما ترتفع أيضًا في مناطق الوجه القبلي مقارنة بالقاهرة.