الأرصاد تحذر: اضطراب في الملاحة البحرية وطقس شديد الحرارة جنوبا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات بطقس غير مستقر على بعض المناطق، اليوم الأربعاء، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية بسواحل البحر الأحمر وخليج السويس.

حركة الملاحة والصيد

وأشار خبراء الأرصاد، إلى أن سرعة الرياح في هذه المناطق قد تتراوح بين 40 إلى 60 كم/س، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 3 أمتار، مما يؤثر سلبًا على حركة الملاحة والصيد.

وفيما يخص درجات الحرارة، توقعت الهيئة أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة أن هناك فرصًا لتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق، خاصة الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية بشمال البلاد. كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السلوم ومطروح والعلمين، وقد تكون رعدية أحيانًا على حلايب وشلاتين.

أما عن حالة البحر المتوسط، فتوقعت الأرصاد أن تكون معتدلة، بارتفاع موج يتراوح ما بين 1.75 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

ونصحت الهيئة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، خاصة المرتبطين بأنشطة بحرية أو تنقلات برية في فترات الصباح الباكر.