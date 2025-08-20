قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزراعة: تكثيف الحملات على أسواق اللحوم والدواجن بالمحافظات
رئيس الوزراء يلتقي محافظ طوكيو لبحث مجالات التعاون المشترك
البث الإسرائيلية: الجيش يبدأ استدعاء 60 ألف جندي ضمن الاستعدادات لاحتلال غزة
رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025
هل أصحاب العقارات والرواتب الكبيرة عليهم زكاة مال؟.. في 3 حالات
محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا.. تفاصيل
آداب حلوان تعلن شروط القبول بأقسامها للعام الجامعي 2025/2026
الأرصاد تحذر: اضطراب في الملاحة البحرية وطقس شديد الحرارة جنوبا
أخويا وحبيبي.. عصام الحضري يواسي محمد الشناوي بعد وفاة والده
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء
رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تحذر: اضطراب في الملاحة البحرية وطقس شديد الحرارة جنوبا

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات بطقس غير مستقر على بعض المناطق، اليوم الأربعاء، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية بسواحل البحر الأحمر وخليج السويس.

حركة الملاحة والصيد

وأشار خبراء الأرصاد، إلى أن سرعة الرياح في هذه المناطق قد تتراوح بين 40 إلى 60 كم/س، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 3 أمتار، مما يؤثر سلبًا على حركة الملاحة والصيد.

وفيما يخص درجات الحرارة، توقعت الهيئة أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة أن هناك فرصًا لتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق، خاصة الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية بشمال البلاد. كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السلوم ومطروح والعلمين، وقد تكون رعدية أحيانًا على حلايب وشلاتين.

أما عن حالة البحر المتوسط، فتوقعت الأرصاد أن تكون معتدلة، بارتفاع موج يتراوح ما بين 1.75 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

ونصحت الهيئة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، خاصة المرتبطين بأنشطة بحرية أو تنقلات برية في فترات الصباح الباكر.

حالة الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة الإعلامية شيماء جمال

«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا

حالة الطقس

تؤثر على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم الأربعاء

سعر الذهب

أقل عيار ذهب اليوم 20-8-2025

محمد الشناوى

النيابة تناظر جثمان والد محمد الشناوي.. إصابات في الرأس والجسم وتوفي في لحظتها

أرشيفية

بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة

جانب من تنفيذ قرار سحب ارض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

قانوني 100% لهذا السبب.. بيان عاجل من الإسكان بشأن أرض نادي الزمالك في أكتوبر

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

ترشيحاتنا

عمر المختار

في ذكراه.. كواليس فيلم عمر المختار ومنعه فى إيطاليا

وائل جسار

وائل جسار يحيي حفلا غنائيا في فرنسا.. 30 أغسطس

منة فضالي

منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالتها الأخيرة.. شاهد

بالصور

دراسة: قوة الساقين مؤشر قوي لصحة الدماغ والقدرات المعرفية

دراسة: قوة الساقين مؤشر قوي لصحة الدماغ والقدرات المعرفية
دراسة: قوة الساقين مؤشر قوي لصحة الدماغ والقدرات المعرفية
دراسة: قوة الساقين مؤشر قوي لصحة الدماغ والقدرات المعرفية

نيسان ليف.. أرخص سيارة كهربائية في أمريكا بالسعر

نيسان ليف
نيسان ليف
نيسان ليف

بخطوات سهلة.. طريقة عمل مخلل البطاطس المقرمش في المنزل

طريقة عمل مخلل البطاطس
طريقة عمل مخلل البطاطس
طريقة عمل مخلل البطاطس

تحذير: مخاطر استخدام المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف .. اعرف الأضرار

ماذا يحدث عند وضع المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف؟
ماذا يحدث عند وضع المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف؟
ماذا يحدث عند وضع المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد