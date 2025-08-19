المصيفين بهذه الشواطئ .. انتظروا أمطارا غدا وتجنبوا أنشطة البحر | الطقس



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا الأربعاء، سوف يشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة بعد الارتفاع المؤقت الذي شهدته البلاد اليوم، على أغلب الأنحاء.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس غدا، يكون حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

يشهد الطقس غدا صباحا، نشاط شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، حيث تظهر بعض السحب المنخفضة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 40 إلى 60 كم/س وارتفاع الموج يصل إلى ثلاثة أمتار.

وتنشط الرياح أيضا خلال الطقس غدا، على بعض شواطي ( مطروح والعلمين والاسكندرية وكفر الشيخ وبورسعيد ودمياط) مما يؤدي إلى ارتفاع الامواج هناك إلى متران ونصف المتر.

حول فرص الامطار، قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غدا، ينتظره سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد، تحديدا على السلوم ومطروح والعلمين، وأيضا مناطق وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، تكون خفيفة بينما رعدية على حلايب وشلاتين.

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 25 درجة

السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 23 درجة

جنوب سيناء 40 للعظمى والصغرى 29 درجة

شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 29 درجة