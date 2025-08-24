بعد الموجة الحارة.. 3 ظواهر جوية على المحافظات غدا والأرصاد تحذر

تتوقع الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الاثنين 25 أغسطس، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون، غدا الاثنين، حالة الطقس نهارآ حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، ليلا طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الانحاء .

الظواهر الجوية المتوقعة

وعن الظواهر الجوية، توجد شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة احيانآ على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء ، كما توجد فرص أمطار خفيفة ورعدية احيانا على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة ، ونشاط رياح على اغلب الانحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مضطرب وارتفاع الموج فيه من 2 متر الى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية . - وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة : معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر لخليج السويس تكون معتدلة مضطرب وارتفاع الموج فيه من 2 متر الى 3 متأر والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 36 25

6 أكتوبر 36 25

بنها 35 26

دمنهور 34 25

وادي النطرون 35 25

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 34 24

الزقازيق 35 26

شبين الكوم 34 25

طنطا 34 24

دمياط 31 26

بورسعيد 34 25

الإسماعيلية 36 25

السويس 36 25

العريش 33 25

رفح 31 24

رأس سدر 35 25

نخل 34 19

كاترين 32 16

الطور 34 26

طابا 34 28

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 32 23

العلمين 32 24

مطروح 31 24

السلوم 31 23

سيوة 38 23

رأس غارب 38 29

الغردقة 39 30

سفاجا 38 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 40 30

حلايب 37 31

أبو رماد 38 30

رأس حدربة 39 29

الفيوم 36 24

بني سويف 36 25

المنيا 37 24

أسيوط 38 23

سوهاج 40 26

قنا 43 28

الأقصر 42 29

أسوان 42 30

الوادي الجديد 40 28

أبوسمبل 43 30