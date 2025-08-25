قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برفقة بسمة وهبه.. أول ظهور للكينج محمد منير بعد تعرضه لوعكة صحية
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
بكام عيار 21 .. تعرف على أسعار الذهب اليوم
الأرصاد تبشر بحالة الطقس: انخفاض فى درجات الحرارة اليوم
صور تجمعها مع المشاهير.. شنطة البلوجر نرمين طاهر حرز في مباحث الآداب
لقطات من مشاركة المصري هيثم حسن في مباراة فريقه ريال أوفييدو أمام ريال مدريد.. صور
إصابة 25 شخصا باختناق في حريق مستشفى جامعة قناة السويس
الدعم الغربي يتواصل.. دفاعات جوية وعقوبات جديدة لمواجهة التصعيد الروسي.. تفاصيل
أنا معملتش حاجة ومبشربش.. انهيار البلوجر نرمين طارق في تخشيبة الآداب
شعبة الخضروات تكشف سر تراجع الأسعار في الأسواق
مادة البرمجة أبرزها|ماذا سيدرس طلاب الصف الأول الثانوي بنظام البكالوريا العام المقبل؟
بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض أعضاء مجلس نقابة المهندسين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تبشر بحالة الطقس: انخفاض فى درجات الحرارة اليوم

الأرصاد
الأرصاد
هاجر ابراهيم

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك إنخفاض فى درجات الحرارة اليوم، وتعود إلى معدلاتها الطبيعية، وبالتالي تكون ما بين الـ 34 إلى 35 درجة في الظل فى القاهرة الكبري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن هناك استمرار فى نسب الرطوبة، وبالتالي زيادة الاحساس بالإرتفاع، ولكن اليوم الأجواء صيفية معتادة حارة رطب نهارا على محافظات شمال الجمهورية، شديدة الحرارة رطبة على المحافظات الجنوبية.

وتابع أنه صباحا هناك تكون شبورة مائية، وهذا دليل على تحسن وإعتدال الأجواء بشكل كبير، لافتا: “نهاية فصل الصيف طبقا للحسابات الفلكية تكون يوم 21 أو 22 سبتمبر”.

الأرصاد هيئة الأرصاد درجات الحرارة الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

وزير الكهرباء

تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر

تحرك جديد .. سعر الذهب الآن عيار 21 الاثنين 25 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

محمود

محمود ناصف حكما لمباراة الزمالك وفاركو في الدورى الممتاز

كهربا

كهربا يشارك جمهوره منشورا جديدا

شباب كرة الطائرة

شباب الطائرة يتأهلون إلى الدور الثاني بعد الفوز على تركيا في بطولة العالم بالصين

بالصور

هل تحب طلاء السيارات المطفي؟.. إليك 5 مشاكل

طلاء السيارات المطفي
طلاء السيارات المطفي
طلاء السيارات المطفي

ريهام حجاج تثير الجدل بخسارة وزن ملحوظة

ريهام حجاج تثير الجدل بخسارة وزن ملحوظة
ريهام حجاج تثير الجدل بخسارة وزن ملحوظة
ريهام حجاج تثير الجدل بخسارة وزن ملحوظة

زي المحلات.. طريقة عمل خلطة الحواوشي

الحواوشي
الحواوشي
الحواوشي

درة تثير الجدل بفستان ملفت

درة تثير الجدل بفستان ملفت
درة تثير الجدل بفستان ملفت
درة تثير الجدل بفستان ملفت

فيديو

هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام

هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد