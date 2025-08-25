الأرصاد تبشر بحالة الطقس: انخفاض فى درجات الحرارة اليوم

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك إنخفاض فى درجات الحرارة اليوم، وتعود إلى معدلاتها الطبيعية، وبالتالي تكون ما بين الـ 34 إلى 35 درجة في الظل فى القاهرة الكبري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن هناك استمرار فى نسب الرطوبة، وبالتالي زيادة الاحساس بالإرتفاع، ولكن اليوم الأجواء صيفية معتادة حارة رطب نهارا على محافظات شمال الجمهورية، شديدة الحرارة رطبة على المحافظات الجنوبية.

وتابع أنه صباحا هناك تكون شبورة مائية، وهذا دليل على تحسن وإعتدال الأجواء بشكل كبير، لافتا: “نهاية فصل الصيف طبقا للحسابات الفلكية تكون يوم 21 أو 22 سبتمبر”.