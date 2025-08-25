عودة الطقس للمعدلات الطبيعية.. الأرصاد تكشف مفاجأت للمواطنين عن الأحوال الجوية

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض بدءاً من اليوم الأثنين 25 أغسطس حيث انكسرت الموجة الحارة التي شهدتها الأيام الماضية، لتنتهي آخر موجة حارة في أغسطس 2025.

الأرصاد: انخفاض الحرارة وعودة الطقس للمعدلات الطبيعية

أكد الدكتور محمود القيّاتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت تشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية بعد موجة ارتفاع مؤقتة خلال اليومين الماضيين.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أوضح القيّاتي أن القاهرة الكبرى سجلت خلال يومي السبت والأحد الماضيين درجات حرارة عظمى تراوحت بين 37 و38 درجة مئوية في الظل، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة زاد من الإحساس بحرارة الطقس، ليصل الشعور الفعلي إلى نحو 40 درجة، وهو ما يفوق المعدلات المعتادة لهذا الوقت من العام.

وأشار إلى أن الأجواء بدأت تعود إلى طبيعتها اعتبارًا من اليوم، حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 34 و35 درجة مئوية، مع بقاء نسب الرطوبة المرتفعة، مما يجعل الإحساس بدرجة الحرارة الفعلية يقارب 37 درجة.

ووصف هذه الأجواء بأنها "صيفية معتادة".

وفيما يتعلق بانتهاء فصل الصيف، لفت القيّاتي إلى أن الصيف ينتهي فلكيًا في 21 أو 22 سبتمبر المقبل، غير أن بدايات فصل الخريف غالبًا ما تحمل سمات صيفية.

وبشأن حالة الطقس على السواحل، حذّر القيّاتي المصطافين من اضطراب حركة الملاحة وارتفاع الأمواج على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط، خاصة في مناطق مطروح والعلمين والإسكندرية، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 2 و3 أمتار.

وأشار إلى وجود اضطراب مماثل في خليج السويس، حيث قد يتجاوز ارتفاع الموج حاجز الـ3 أمتار، داعيًا إلى توخي الحذر، بينما تسود حالة من الاستقرار والاعتدال في حركة الأمواج بسواحل البحر الأحمر.

تحسن في الأحوال الجوية

وأشار إلى أن فترة الليل هناك نشاط رياح وهو ما يجعل المواطنين تشعر بتحسن في الأحوال الجوية، وأن البلاد تشهد شبورة في الساعات الصباحية.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مضطرب وارتفاع الموج فيه من 2 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة: معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة خليج السويس

أما حالة البحر لخليج السويس تكون معتدلة مضطرب وارتفاع الموج فيه من 2 متر إلى 3 متأر والرياح السطحية شمالية غربية.



درجة الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الادارية 36 25

6 أكتوبر 36 25

بنها 35 26

دمنهور 34 25

وادي النطرون 35 25

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 34 24

الزقازيق 35 26

شبين الكوم 34 25

طنطا 34 24

دمياط 31 26

بورسعيد 34 25

الإسماعيلية 36 25

السويس 36 25

العريش 33 25

رفح 31 24

رأس سدر 35 25

نخل 34 19

كاترين 32 16

الطور 34 26

طابا 34 28

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 32 23

العلمين 32 24

مطروح 31 24

السلوم 31 23

سيوة 38 23

رأس غارب 38 29

الغردقة 39 30

سفاجا 38 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 40 30