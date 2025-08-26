انخفاض في درجات الحرارة وأمطار.. الأرصاد توضح تفاصيل حالة الطقس

كشف محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الحالي ودرجات الحرارة، قائلا: درجات الحرارة بدأت في الانخفاض منذ الأمس، وذلك لتعود إلى معدلاتها الطبيعية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف محمود القياتي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة ومستمرة حتى نهاية موسم الصيف، ومن الممكن أن تشهد الفترات القادمة ارتفاعات مؤقتة وطفيفة في درجات الحرارة ولكن سرعان ما تعود إلى طبيعتها مرة أخرى.

ولفت إلى أن الشبورة المائية مستمرة خلال ساعات الصباح الباكر، منوها بأن اليوم من المتوقع ظهور بعض السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، قد يصاحبها أمطار خفيفة وغير مؤثرة.

وأشار إلى وجود فرص لتساقط امطار خفيفة رعدية على حلايب وشلاتين، وهناك نشاط للرياح يعمل على تلطيف الأجواء.

وحذر من وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على السواحل الغربية للبحر المتوسط.