أبرز كوارث الطقس حول العالم في 2025.. الأمطار والفيضانات تجتاح مدن العالم وتتسب في خسائر مادية وبشرية

يحذر العلماء من أن التغير المناخي الناجم عن الأنشطة الصناعية يتسبّب بظواهر مناخية أكثر شدّة وتقلّبا ويزيد من خطر الفيضانات والعواصف المدمّرة، لا سيّما في المناطق المدارية.

و شهد عام 2025 منذ بدايته عدد من الكوارث الطبيعية حول العالم، حيث ضربت الزلازل ، الاعاصير، و الامطار الغزيرة عدد من المدن و نتج عنها خسائر بشرية و مادية كبيرة، و نرصد في هذا التقرير تفاصيل ابرز هذه الكوارث و الخسائر الناجمة عنها.

حرائق لوس أنجلوس



شهد شهر يناير 2025 حرائق ضخمة في منطقة لوس أنجلوس ، وتسببت هذه الحرائق في خسائر اقتصادية قياسية، إذ بلغت الخسائر الاقتصادية حوالي 53 مليار دولار منها 40 مليار مؤمنة، مما يجعلها الكارثة الطبيعية الأغلى تكلفة في النصف الأول من 2025، بحسب CBS News

زلزال ميانمار

ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة ضرب ميانمار في شهر مارس 2025 وأثر على تايلاند والصين وفيتنام، ما أدى إلى نحو 4500 وفاة وخسائر اقتصادية تقدر بـ 12 مليار دولار، و ذلك بحسب CBS News.

فيضانات جنوب أفريقيا

و اجتاحت مقاطعة ايسترن كايب وجنوب أفريقيا، أمطار شديدة ورياح ثلجية مسببة فيضانات مفاجئة بعمق 3–4 أمتار، خلال يونيو 2025 ، أدت إلى 103 وفيات وتشريد الآلاف.

حرائق غابات أوروبا

التهمت الحرائق أكثر من مليون هكتار في أوروبا، خاصة إسبانيا، تركيا، البرتغال، فرنسا، اليونان وسوريا، و أسفرت عن 26 وفاة وآلاف الإصابات وإجلاء أكثر من 65,800 شخص ، و ذلك منذ يونيو وحتى 21 أغسطس.



موجات الحر في أوروبا

تسببت موجات الحر في اوروبا بوفاة 2300–2305 شخصًا في مدن كبرى، وبذلك تعتبر من بين أسوأ موجات الحرارة منذ سنوات .

الأمطار الغزيرة في الصين

ضربت أمطار غزيرة شمال شرقي وجنوب الصين، أدت إلى 38 وفاة وإجلاء 80,000 شخص، خاصة في بكين ومقاطعة Hebei. سببت فيضانات وانقطاع الكهرباء مع منظومة تنبيه ذكرت أن الوضع "غير مفضل" لعام 2025 .



إعصار إيرين في المحيط الأطلنطي



يعتبر أعصار إيرين (Erin) الذي ضرب المحيط الاطلنطي هو الحادي عشر من نوعه منذ 2016، نتيجة لدرجات حرارة سطح البحر المرتفعة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".



و افادت شبكة "سبي أن أن" فيما يتعلق باعصار إيرين بصدور تحذير ضد السباحة في شاطئ رايتسفيل، كارولاينا الشمالية، والذي حذر من أن "الأمواج العالية تنتج تيارات قوية"، وقام نظام العبارات في كارولاينا الشمالية بإجلاء أكثر من 2200 شخص من جزيرة أوكراكوك، كما صدر أمر إخلاء لجزيرة هاتيراس، وقال حاكم ولاية فرجينيا، جلين يونغكين، إن ولايته بدأت بتجهيز مواردها في فيرجينيا بيتش.

