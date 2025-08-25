الإعصار كاجيكي يضرب جزيرة هاينان الصينية.. وإجلاء 20 ألف شخص

ضربت رياح قوية وأمطار غزيرة جزيرة هاينان جنوبي الصين وأجزاء قريبة من مقاطعة قوانجدونغ يوم الأحد، بينما مر إعصار كاجيكي فوق المياه المفتوحة جنوباً واتجه نحو الساحل الأوسط لفيتنام.

وكاجيكي هو خامس إعصار مداري يضرب فيتنام هذه السنة. وقد فقد أو توفّي أكثر من مئة شخص في الكوارث الطبيعية التي ضربت البلد خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، بحسب وزارة الزراعة.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية أنه تم إجلاء حوالي 20 ألف شخص من المناطق التي يحتمل أن تكون خطرة قبل العاصفة.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيني إن كاجيكي اكتسب قوة مع تحرّكه غرباً فوق البحر مع رياح قصوى مستمرة بلغت سرعتها 162 كيلومتراً في الساعة.

وتم التنبؤ بهطول أمطار تتراوح من 25 إلى 35 سنتيمتراً على الأجزاء الجنوبية من جزيرة هاينان بما في ذلك سانيا، وهي منتجع شاطئي شهير. وأغلقت سانيا الشركات والمناطق السياحية الخلابة وأوقفت وسائل النقل العام والشحن، حسبما ذكرت "شينخوا".