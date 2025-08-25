قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال يضرب الاهلى..ابراهيم فايق يكشف عن رحيل الجوهرة وفرمان من ريبيرو
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 ..ترقبوها عبر هذا الرابط خلال أيام
تفاصيل صادمة وتحقيقات مستمرة.. هل قـتـ.ـل هالك هوجان؟ ابنته تثير الجدل مجددا حول وفاته
مدير جمعية الإغاثة الطبية: الوضع الإنساني في غزة كارثي
شعبة الدواء: مصر ملتزمة بالضوابط العالمية لصناعة الأدوية
تحريات وتفريغ كاميرات.. النيابة تحقق في حادث موكب وزير الكهرباء
السعودية ترد على رؤية إسرائيل الكبرى: جرائمكم تؤدي لتصعيد التوتر بالمنطقة
هبوط الأخضر| الدولار يخسر أرضه أمام الجنيه.. وخبراء الاقتصاد: يعكس قدرة السوق على امتصاص الضغوط
«بيحاولوا يشوهوني».. أول رد من نجم الزمالك السابق على قرار النادي بتحويله للتحقيق
وزير خارجية تركيا: إسرائيل تسعى لإبادة الفلسطينيين.. وندعم جهود مصر لوقف الحرب على غزة
الوزراء: خطوات جادة وسريعة لتطوير منظومة التعليم لخدمة سوق العمل
الأرصاد: انخفاض الحرارة وعودة الطقس للمعدلات الطبيعية.. وتحذيرات من اضطراب الملاحة غربًا
أخبار العالم

مصرع كوميديان أمريكي في حادث إطلاق نار

ريجي كارول
ريجي كارول
محمد على

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل فنان كوميدي يدعى ريجي كارول (52 عاماً)، إثر إصابته بأعيرة نارية في مدينة ساوثافن بولاية ميسيسيبي، في واقعة تظهر حجم انفلات السلاح والأمن في أمريكا.

ذكرت شرطة ساوثافن أنها تلقت بلاغاً عن حادث إطلاق نار، يوم الأربعاء الماضي، فحضرت إلى مكان الحادث.

عثر الضباط عند وصولهم على ريجي كارول مصاباً بعدة أعيرة نارية. 

وعلى الفور، بدأ عناصر الشرطة والمسعفون بتنفيذ إجراءات الإسعاف وإنقاذ الحياة، إلا أن كارول توفي متأثراً بجراحه، بحسب موقع "تي إم زد".

أكدت الشرطة أن المشتبه به في الحادث قد جرى توقيفه، وُوجهت إليه تهمة القتل في واقعة إطلاق النار التي أودت بحياة كارول.

كان ريجي كارول معروفاً بأدائه في عروض "ستاند أب كوميدي" وجولاته في النوادي عبر مختلف أنحاء الولايات المتحدة. 

وقد نعاه العديد من زملائه في الوسط الفني، من بينهم الممثلة والكوميدية مونِيك، التي عبّرت عن حزنها الشديد، مشيرةً إلى الأوقات الجميلة التي جمعتهما خلال الجولات الفنية.

انفلات السلاح أمريكا الشرطة الأمريكية مقتل فنان كوميدي ريجي كارول ميسيسيبي

