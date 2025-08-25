مصرع كوميديان أمريكي في حادث إطلاق نار

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل فنان كوميدي يدعى ريجي كارول (52 عاماً)، إثر إصابته بأعيرة نارية في مدينة ساوثافن بولاية ميسيسيبي، في واقعة تظهر حجم انفلات السلاح والأمن في أمريكا.

ذكرت شرطة ساوثافن أنها تلقت بلاغاً عن حادث إطلاق نار، يوم الأربعاء الماضي، فحضرت إلى مكان الحادث.

عثر الضباط عند وصولهم على ريجي كارول مصاباً بعدة أعيرة نارية.

وعلى الفور، بدأ عناصر الشرطة والمسعفون بتنفيذ إجراءات الإسعاف وإنقاذ الحياة، إلا أن كارول توفي متأثراً بجراحه، بحسب موقع "تي إم زد".

أكدت الشرطة أن المشتبه به في الحادث قد جرى توقيفه، وُوجهت إليه تهمة القتل في واقعة إطلاق النار التي أودت بحياة كارول.

كان ريجي كارول معروفاً بأدائه في عروض "ستاند أب كوميدي" وجولاته في النوادي عبر مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وقد نعاه العديد من زملائه في الوسط الفني، من بينهم الممثلة والكوميدية مونِيك، التي عبّرت عن حزنها الشديد، مشيرةً إلى الأوقات الجميلة التي جمعتهما خلال الجولات الفنية.