أخبار العالم

السعودية ترد على رؤية إسرائيل الكبرى: جرائمكم تؤدي لتصعيد التوتر بالمنطقة

الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان
محمد على

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، إن المملكة العربية السعودية تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن ما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى".

أضاف الوزير أن جرائم إسرائيل من المرجح أن تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة والعالم.

وأضاف أنه على الدول المترددة في إدانة جرائم إسرائيل أن تراجع مواقفها.

أكد وزير خارجية السعودية: الشعب الفلسطيني يتعرض لأفظع صور القتل والتجويع (الإسرائيلي) والتحرك لاحتلال غزة ينتهك القانون الدولي ومرفوض .

وتابع  وزير خارجية السعودية: "المسارات الإسرائيلية تهدد السلم وعازمون على مواجهة التهديد وسنواصل حشد الدعم لإقامة دولة فلسطينية ونؤكد أهمية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لكسر الحصار عن غزة وإدخال المساعدات للقطاع وعلى المجتمع الدولي توفير الدعم للأونروا والوكالات الأممية العاملة في الأراضي الفلسطينية.

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مشاورات ثنائية مع هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة، يوم الاثنين الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥، حيث تناولت المشاورات مختلف أوجه العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
 

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد الوزيران موقفهما الرافض للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وضرورة التدخل الفاعل لوقف العدوان.

وأكدا على ضرورة وقف سياسات تجويع والقتل الممنهج للمدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. 

وأدان الوزيران باشد العبارات الخطط التوسعية الاستيطانية بالضفة الغربية واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة. 

من جانبه، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تقودها مصر بالتنسيق مع قطر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، مؤكدا أهمية تكثيف الضغط على إسرائيل للقبول بالصفقة المطروحة، خاصة بعد موافقة حركة حماس عليها. 

وشدد على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود،  مبرزا أن مصر قدمت ٧٠٪ من المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى القطاع، وأن هناك ما يزيد عن ٥٠٠٠ شاحنة محملة بمساعدات إغاثية وطبية مازالت عالقة على الحدود نتيجة العراقيل والقيود التى تفرضها اسرائيل.
 

المملكة العربية السعودية وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان منظمة التعاون الإسلامي السعودية تصريحات إسرائيل رؤية إسرائيل الكبرى وزير خارجية السعودية

