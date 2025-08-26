قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

انخفاضات جديدة بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

الأرصاد
الأرصاد
البهى عمرو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، ونهاد سمير، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 26-8- 2025، والذي كشف أن اليوم هناك انخفاضات جديدة بدرجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

العظمى والصغرى

القاهرة  34  25

بورسعيد 32  26

الإسكندرية 32  25

مطروح 31  25

شلاتين 38   29

شرم الشيخ  38   29

أسوان 43  30

وفي بعض الدول العربية

مكة المكرمة 41   31

المنامة 41  33

بيروت 32 27

تونس 37   25

الدوحة  43  33

القدس 30 20

الخرطوم  33 24

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

والاعتدال ظاهرة فريدة يكون خلالها نهار وليل الأرض متساويين في الطول مما ينتج عنه 12 ساعة من ضوء النهار و12 ساعة من الليل في كل جزء من أجزاء الأرض.

الظواهر الجوية
وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص لسقوط أمطار ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظة البحر الأحمر قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

