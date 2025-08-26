قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

والاعتدال ظاهرة فريدة يكون خلالها نهار وليل الأرض متساويين في الطول مما ينتج عنه 12 ساعة من ضوء النهار و12 ساعة من الليل في كل جزء من أجزاء الأرض.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص لسقوط أمطار ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظة البحر الأحمر قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 34 25
العاصمة الإدارية 35 24
6 أكتوبر 35 24
بنهــــا 34 25
دمنهور 34 24
وادي النطرون 33 25
كفر الشيخ 32 24
المنصورة 34 24
الزقازيق 34 25
شبين الكوم 34 25
طنطا 32 23
دمياط 32 25
بورسعيد 32 26
الإسماعيلية 35 24
السويس 34 25
العريش 33 24
رفح 32 24
رأس سدر 35 25
نخل 35 19
كاترين 32 16
الطور 34 27
طابا 34 26
شرم الشيخ 38 29
الإسكندرية 32 25
العلمين 31 24
مطروح 31 25
السلوم 33 23
سيوة 36 23
رأس غارب 37 29
الغردقة 36 28
سفاجا 37 29
مرسى علم 38 30
شلاتين 38 29
حلايب 36 28
أبو رماد 37 30
رأس حدربة 36 29
الفيوم 35 25
بني سويف 36 25
المنيا 37 24
أسيوط 37 23
سوهاج 38 25
قنا 40 27
الأقصر 42 28
أسوان 43 30
الوادى الجديد 41 29
أبوسمبل 41 30

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 41 31
المدينة المنورة 43 33
الرياض 44 30
المنامة 41 33
أبوظبي 42 31
الدوحة 43 33
الكويت 47 33
دمشق 35 19
بيروت 32 27
عمان 30 19
القدس 30 20
غزة 31 25
بغداد 43 29
مسقط 34 28
صنعاء 24 13
الخرطوم 33 24
طرابلس 33 25
تونس 37 25
الجزائر 34 26
الرباط 26 19
نواكشوط 37 25

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 29 16
إسطنبول 28 19
إسلام آباد 30 22
نيودلهي 31 26
جاكرتا 34 22
بكين 31 21
كوالالمبور 35 25
طوكيو 34 26
أثينا 31 21
روما 31 20
باريس 27 17
مدريد 35 22
برلين 22 13
لندن 26 15
مونتريال 21 14
موسكو 15 07
نيويورك 28 18
واشنطن 30 19
أديس أبابا 20 13

الأرصاد هيئة الأرصاد طقس حار رطب الظواهر الجوية شبورة مائية رياح

المزيد

