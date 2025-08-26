قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تدعو الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور الوضع في قطاع غزة
مظاهرات صباحية في تل أبيب لإجبار نتنياهو على وقف الحرب وإعادة الأسرى
محدش بلغه بموعد وصولها.. 5 أدلة على استمرار خلاف أنغام مع والدها
العد التنازلي لصيف 2025.. نجم سهيل يعلن عن نهاية الفصل
خيانة للصحفيين بغزة.. تفاصيل إستقالة صحفية كندية من رويترز
توفيق عبد الحميد: شقتي مقفولة من 15 سنة ومع ذلك دفعت الفواتير واتغرمت 20 ألف جنيه
الأهلي يوضح موقفه من ريبيرو قبل مواجهة بيراميدز
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025
مستقبل الطلاب بـ2500 جنيه.. موظفان في مدرسة بالوراق يبيعان أوراق إجابات الامتحانات
مأساة دلجا بالمنيا.. زوجة الأب وضعت السم في الخبز لإنهاء حياة زوجها وأبنائه
طليقة عاطف كامل الأولى: علاقتنا كلها ود واحترام.. ومات بسبب حكم لـ طليقته الثانية
مصادر تكشف الجدول الزمنى للترشح وإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب
جولد بيليون: الذهب يقفز لأعلى مستوى خلال أسبوعين بسبب ترامب

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين خلال تداولات اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة ليزا كوك محافظة الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة تسببت في تراجع الثقة في الأصول الأمريكية واستقلالية البنك الفيدرالي.


وسجل سعر اونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 3386 دولار للأونصة بعد ان افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3366 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3377 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

وبالرغم من ارتفاع سعر الذهب اليوم لأعلى سعر في أسبوعين إلى أن التذبذب لا يزال هو المسيطر على التحركات منذ بداية هذا الأسبوع، كما أظهر المستوى 3350 دولار للأونصة أنه مستوى دعم هام للسعر كفيلة بدفعه إلى الأعلى.
اتخذ ترامب يوم الاثنين إجراءً غير مسبوق بإقالة ليزا كوك محافظة البنك الاحتياطي الفيدرالي على خلفية مزاعم بسوء إدارة قروض الرهن العقاري. وقد رفضت كوك هذه المزاعم وصرحت بأن ترامب لا يملك سلطة إقالتها وأنها ستبقى في منصبها.

يعد قرار إقالة عضوة الفيدرالي ليزا كوك أحدث هجوم لترامب على الاحتياطي الفيدرالي، ويأتي في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس إلى اكتساب نفوذ أكبر على أنشطة الاحتياطي الفيدرالي في تحديد أسعار الفائدة. 

قد يعطي استبدال كوك بمرشحه الخاص ترامب نفوذًا أكبر في البنك الاحتياطي الفيدرالي المكون من سبعة أعضاء، والذي يضم حاليًا اثنين من مرشحيه وهما المحافظ كريستوفر والر ونائبة رئيس الإشراف ميشيل بومان.

وأثار ترامب قلق المتداولين مرة أخرى بتصريحاته بشأن كوك، مما أدى إلى استقطاب المزيد من تدفقات الملاذ الآمن إلى الذهب اليوم، مع تزايد الشعور بأن ترامب ربما يعيد تشكيل الاحتياطي الفيدرالي ليصبح هيئة أكثر ميلًا إلى التيسير الكمي، وأي انخفاض في قيمة الدولار أو انخفاض في عوائد السندات سيعمل لصالح الذهب على الأرجح.

وأشار رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك الشهر المقبل، قائلاً إن المخاطر على سوق العمل آخذة في الارتفاع، لكن التضخم لا يزال يشكل تهديدًا وأن القرار ليس نهائيًا.

تزداد فرص ارتفاع الذهب في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وذلك بسبب تراجع العائد على السندات الحكومية الأمريكية، الأمر الذي يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.

ويتحول تركيز الأسواق الآن إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي، للحصول على المزيد من المؤشرات على مسار خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ومن المقرر صدور التقرير يوم الجمعة.

وأعلن صندوق SPDR Gold Trust، أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، أن حيازاته ارتفعت بنسبة 0.18% لتصل إلى 958.49 طنًا يوم الاثنين، مقارنةً بـ 956.77 طنًا يوم الجمعة.

الطلب من قبل صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب لا يزال يتزايد مما يدل على أن التوجه الاستثماري لا يزال يرى في الذهب استثمار مناسب خلال هذه الفترة.

