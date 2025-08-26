قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تدعو الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور الوضع في قطاع غزة
مظاهرات صباحية في تل أبيب لإجبار نتنياهو على وقف الحرب وإعادة الأسرى
محدش بلغه بموعد وصولها.. 5 أدلة على استمرار خلاف أنغام مع والدها
العد التنازلي لصيف 2025.. نجم سهيل يعلن عن نهاية الفصل
خيانة للصحفيين بغزة.. تفاصيل إستقالة صحفية كندية من رويترز
توفيق عبد الحميد: شقتي مقفولة من 15 سنة ومع ذلك دفعت الفواتير واتغرمت 20 ألف جنيه
الأهلي يوضح موقفه من ريبيرو قبل مواجهة بيراميدز
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025
مستقبل الطلاب بـ2500 جنيه.. موظفان في مدرسة بالوراق يبيعان أوراق إجابات الامتحانات
مأساة دلجا بالمنيا.. زوجة الأب وضعت السم في الخبز لإنهاء حياة زوجها وأبنائه
طليقة عاطف كامل الأولى: علاقتنا كلها ود واحترام.. ومات بسبب حكم لـ طليقته الثانية
مصادر تكشف الجدول الزمنى للترشح وإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب
اقتصاد

بنك UBS يدعو للاستثمار النقدي بعد إشارة الاحتياطي الفيدرالي حول تخفيف السياسة النقدية

اميركا
اميركا
وكالات

في ظل تطلع السوق إلى تخفيف السياسة النقدية، ينبغي على المستثمرين الاستفادة من السيولة النقدية المتاحة لديهم، وفق بنك UBS، الذي أشار  إلى أن التوقعات بشأن مسار الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر المقبلة لا تزال متباينة.

في هذا السياق، صرح مارك هيفيل، كبير مسئولي الاستثمار في مكتب الاستثمار الرئيسي لإدارة الثروات في بنك UBS، في مذكرة للعملاء يوم الاثنين: "نتوقع أن يدعو باول إلى تخفيف السياسة النقدية في اجتماع سبتمبر ما لم تُقدم البيانات الواردة، مثل تقرير عمل قوي لشهر أغسطس أو تضخم أعلى من المتوقع، مبرراً للاستمرار في سياسة التسهيل النقدي".

وتابع: "في ظل هذه الظروف، نتوقع أربعة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية حتى يناير 2026، بدءاً من سبتمبر".

وأضاف هيفيل: "الآن هو الوقت المناسب للاستثمار النقدي، حيث يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد لاستئناف تخفيضات أسعار الفائدة في سبتمبر، وأسعار الفائدة في معظم أنحاء أوروبا منخفضة بالفعل".

وتشجع الشركة على شراء الأسهم عند أدنى مستوياتها، متوقعةً مزيداً من الارتفاع خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة في الأسهم العالمية بناءً على التحركات المتوقعة من الاحتياطي الفيدرالي وزخم الإنفاق الرأسمالي القوي. BASE. تظل قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والمرافق والخدمات المالية هي القطاعات المفضلة لدى بنك UBS.

احتمالات التوسع والتباطؤ الاقتصادي متباينة

وحول المشهد الاقتصادي، أفاد بنك UBS، أمس الاثنين، أن التوقعات بشأن مسار الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر المقبلة لا تزال متباينة.

وكتب الخبير الاستراتيجي شون سيموندز: "يستمر مؤشر CLI لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD المستخدم في إطار REVS الخاص بنا في التبديل بين التباطؤ والتوسع".

وأضاف: “مع ذلك، لا تزال مؤشرات مديري المشتريات القطاعية لمؤشر S&P 500 تعكس مزاجاً توسعياً أكثر انتعاشًا”، كما يشير احتمال النظام الاقتصادي الضمني لدينا إلى أن الأسواق تُقدّر توقعات أكثر تفاؤلاً (ارتفع احتمال Goldilocks إلى 32%)".

وأوضح الخبير الاستراتيجي أنه على الرغم من تباطؤ نمو الأرباح، إلا أنه كان قوياً، حيث يسير مؤشر S&P 500 على الطريق الصحيح لتحقيق نمو في ربحية السهم بنسبة 9% تقريباً هذا العام.

بنك UBS الاقتصاد الأميركي السياسة النقدية

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

الشيخ محمد رضا الطنطاوي

وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

صورة أرشيفية

روشتة طبية للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة وتأثيره على الجلد

الأهلي

مشكلة عند المدرب.. أسباب تعثر الأهلي أمام غزل المحلة

الذهب

خبير أسواق مال يتوقع انخفاض أسعار الذهب الفترة المقبلة

مرور ميداني لزراعة الشرقية للنهوض بالمحاصيل الصيفية بمركزي ديرب نجم والإبراهيمية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

سلطات وشوربة ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف

سلطات شوربات ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف
سلطات شوربات ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف
سلطات شوربات ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف

شيفروليه تتوقف عن إنتاج أشهر سياراتها بسبب خطر احتراقها فجأة

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

زوجة الأب والعيش المسموم.. القصة الكاملة لمجـ.ـزرة عائلية في المنيا راح ضحيتها 6 أطفال ووالدهم| خبراء السموم يكشفون سر تأثيره ومحاولة الإنقاذ

وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب
وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب
وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

