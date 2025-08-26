بنك UBS يدعو للاستثمار النقدي بعد إشارة الاحتياطي الفيدرالي حول تخفيف السياسة النقدية

في ظل تطلع السوق إلى تخفيف السياسة النقدية، ينبغي على المستثمرين الاستفادة من السيولة النقدية المتاحة لديهم، وفق بنك UBS، الذي أشار إلى أن التوقعات بشأن مسار الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر المقبلة لا تزال متباينة.

في هذا السياق، صرح مارك هيفيل، كبير مسئولي الاستثمار في مكتب الاستثمار الرئيسي لإدارة الثروات في بنك UBS، في مذكرة للعملاء يوم الاثنين: "نتوقع أن يدعو باول إلى تخفيف السياسة النقدية في اجتماع سبتمبر ما لم تُقدم البيانات الواردة، مثل تقرير عمل قوي لشهر أغسطس أو تضخم أعلى من المتوقع، مبرراً للاستمرار في سياسة التسهيل النقدي".

وتابع: "في ظل هذه الظروف، نتوقع أربعة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية حتى يناير 2026، بدءاً من سبتمبر".

وأضاف هيفيل: "الآن هو الوقت المناسب للاستثمار النقدي، حيث يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد لاستئناف تخفيضات أسعار الفائدة في سبتمبر، وأسعار الفائدة في معظم أنحاء أوروبا منخفضة بالفعل".

وتشجع الشركة على شراء الأسهم عند أدنى مستوياتها، متوقعةً مزيداً من الارتفاع خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة في الأسهم العالمية بناءً على التحركات المتوقعة من الاحتياطي الفيدرالي وزخم الإنفاق الرأسمالي القوي. BASE. تظل قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والمرافق والخدمات المالية هي القطاعات المفضلة لدى بنك UBS.

احتمالات التوسع والتباطؤ الاقتصادي متباينة

وحول المشهد الاقتصادي، أفاد بنك UBS، أمس الاثنين، أن التوقعات بشأن مسار الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر المقبلة لا تزال متباينة.

وكتب الخبير الاستراتيجي شون سيموندز: "يستمر مؤشر CLI لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD المستخدم في إطار REVS الخاص بنا في التبديل بين التباطؤ والتوسع".

وأضاف: “مع ذلك، لا تزال مؤشرات مديري المشتريات القطاعية لمؤشر S&P 500 تعكس مزاجاً توسعياً أكثر انتعاشًا”، كما يشير احتمال النظام الاقتصادي الضمني لدينا إلى أن الأسواق تُقدّر توقعات أكثر تفاؤلاً (ارتفع احتمال Goldilocks إلى 32%)".

وأوضح الخبير الاستراتيجي أنه على الرغم من تباطؤ نمو الأرباح، إلا أنه كان قوياً، حيث يسير مؤشر S&P 500 على الطريق الصحيح لتحقيق نمو في ربحية السهم بنسبة 9% تقريباً هذا العام.