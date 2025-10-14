قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

بسبب سقوط مظلة خرسانية.. إحالة 5 من مسئولي مدينة القنطرة غرب للمحاكمة

إحالة 5 من مسئولي مدينة القنطرة غرب للمحاكمة في سقوط مظلة خرسانية من أعلى محل تجاري ومصرع شخصين
إحالة 5 من مسئولي مدينة القنطرة غرب للمحاكمة في سقوط مظلة خرسانية من أعلى محل تجاري ومصرع شخصين
إسلام دياب

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 5 من العاملين بالوحدة المحلية بمركز ومدينة القنطرة غرب إلى المحاكمة التأديبية؛ بسسب تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال وجود إشغال بالطريق العام تمثل في مظلة خرسانية "تنده" -غير مرخصة وغير مطابقة للاشتراطات الفنية - مقامة بأعلى أحد المحال التجارية يزاول النشاط دون ترخيص؛ مما أسفر عن سقوطها ومصرع شخصين تصادف تواجدهما بمكان الحادث.

شملت قائمة الاتهام: مفتشي التراخيص الحالي والسابق، ومدير مركز إصدار التراخيص، ومدير الإشغالات السابق، ومدير المتابعة الميدانية والإشغالات.

كان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية، قد أبلغ النيابة الإدارية بالقنطرة غرب، حيال ما تم رصده على عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن حادث سقوط مظلة خرسانية "تنده" بنطاق الوحدة المحلية بالقنطرة غرب، وأسفر عن مصرع شخصين من المارة تصادف وجودهما وقت الحادث.

وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرها عبد الرحمن سعيد وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار الشربيني حلمي مدير النيابة، قامت النيابة بالانتقال لموقع الحادث ، وأجرت معاينة شاملة استمعت خلالها لعددٍ من شهود العيان، كما قامت بتكليف مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الاسماعيلية بإعداد تقرير فني بشأن الواقعة.

وأسفر الفحص عن وجود إشغال مخالف بالطريق العام عبارة عن مظلة الخرسانية "تندة" غير مرخصة أنشئت بالمخالفة للأصول الفنية، مقامة على واجهة أحد المحال التجارية “محمصة" والذي كان يزاول النشاط التجاري دون ترخيص، وفي يوم الحادث تسبب سقوطها في مصرع شخصين تصادف تواجدهما بمكان الحادث.

وفور انتهاء التحقيقات أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، وذلك حيال ما انتهت إليه التحقيقات من مسئولية المتهمين -كل فيما يخصه وخلال فترة عمله- عن عدم اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون حيال تلك المخالفات في حينه.

النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية مدينة القنطرة غرب مركز القنطرة غرب مظلة خرسانية

