نجم الأحمر جاهز.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة
منافس جديد لـ واتساب يظهر في الهند.. ما هو تطبيق أراتاي؟
هل عليها ذنب؟.. الإفتاء: تأخير صلاة العشاء لقبل الفجر يخرجها من وقت الأداء
برلماني: كلمة مصر بالأمم المتحدة جسدت ثوابت الدولة تجاه فلسطين
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان عددًا من المشروعات الرقمية
القمة 131 بين الأهلي والزمالك.. موعد المباراة والقنوات الناقلة
هل يكون شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة
مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية لصالح غزة
أول تعاملات الأسبوع .. سعر الدولار الآن في مصر الأحد 28 سبتمبر 2025
رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير وتعزيز صناعة السيارات الكهربائية
لطلاب أولى ثانوي| خطوات الدخول على منصة “كيريو” المخصصة لمادة البرمجة
باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟
حوادث

رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد احتفالية وزارة العدل لإطلاق عدد من المشروعات الرقمية

إسلام دياب

شهد المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، مساء يوم الأحد الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥، فعاليات حفل وزارة العدل بإطلاق عدد من المشروعات الرقمية التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، تلبية لدعوة من المستشار/ عدنان فنجري – وزير العدل.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد احتفالية وزارة العدل

وشهد الاحتفال الدكتور / عمرو طلعت - وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفٌ من السادة المستشارون الأجلاء رؤساء وقيادات الجهات والهيئات القضائية، وقيادات وزارة العدل ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد رافق رئيس الهيئة خلال فعاليات اليوم، لفيف من المستشارين قيادات النيابة الإدارية، شمل كل من: المستشار/ محمد السعيد فوزي، والمستشار/ أحمد عبد الرحيم، والمستشار/ خيري معوض، والمستشار/ كمال علي، والمستشار/ عبد الراضي الكاشف، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار/ محمد رشدي - الأمين العام المساعد، والمستشار/ محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وبهذه المناسبة، أعرب المستشار/ محمد الشناوي، عن بالغ تقديره للجهود الحثيثة والمتميزة التي تبذلها وزارة العدل، تحت قيادة المستشار/ عدنان فنجري – وزير العدل، وبالأخص ما تقوم به من  التوسع في رقمنة خدمات العدالة، وإطلاق وتنفيذ حُزمة من مشروعات التحول الرقمي الرائدة، بما يسهم في تسهيل إجراءات التقاضي وصولًا لتحقيق العدالة الناجزة، مما يجعل وزارة العدل نموذجًا مشرفًا يحتذى به، وبما يتسق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠" تحت التوجيهات الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية.

وزارة العدل رئيس هيئة النيابة الإدارية النيابة الإدارية العدل المستشار محمد الشناوي







