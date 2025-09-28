قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل عليها ذنب؟.. الإفتاء: تأخير صلاة العشاء لقبل الفجر يخرجها من وقت الأداء
برلماني: كلمة مصر بالأمم المتحدة جسدت ثوابت الدولة تجاه فلسطين
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان عددًا من المشروعات الرقمية
القمة 131 بين الأهلي والزمالك.. موعد المباراة والقنوات الناقلة
هل يكون شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة
مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية لصالح غزة
أول تعاملات الأسبوع .. سعر الدولار الآن في مصر الأحد 28 سبتمبر 2025
رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير وتعزيز صناعة السيارات الكهربائية
لطلاب أولى ثانوي| خطوات الدخول على منصة "كيريو" المخصصة لمادة البرمجة
باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟
آيات تحصين النفس.. عبادات أوصى بها النبي تحميك من كل مكروه
في اليوم العالمي لداء الكلب.. كل ما تود معرفته عن المرض وفيروس RABV
حوادث

تأجيل محاكمة 27 متهما بالانضمام لـ خلية لجان الحراك لسماع أقوال الشهود

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أحمد مهدي

قررت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة 27 متهماً المتهمين بالانضمام إلى “لجان الحراك” في القضية رقم 500 لسنة 2025 جنايات أكتوبر ثاني، إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل لسماع أقوال الشهود.

محاكمة 27 متهما بالانضمام لـ خلية لجان الحراك

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وبسكرتارية محمد هلال.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وانتهاك الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع أو عرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، من خلال تولِّي كلٍ منهم قيادة في الهيكل الإداري لجماعة الإخوان، باعتبار الإرهاب إحدى الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق أغراضها الإجرامية، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.

كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بانضمامهم إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، كما ورد في التحقيقات.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، عبر جمع وتوفير وحيازة ونقل أموال، وإمداد الجماعة بها مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وإمداد أعضائها بها، على النحو المذكور في التحقيقات.

كما وجهت إليهم تهمة إحراز أسلحة تقليدية ونارية وذخائر تُستخدم في الجرائم الإرهابية دون ترخيص، واستخدامها في نشاط يخل بالأمن العام، والمساس بالنظام والحكم، ومبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وفقًا لما ورد في التحقيقات.

أكتوبر لجان الحراك خلية لجان الحراك محاكمة محكمة

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

مدرب الأهلي المرشح

التجربة الدنماركية.. 7 معلومات مثيرة عن مدرب الأهلي المرشح

غزة

مسؤول سابق بالبنتاجون: الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن يوقف الحرب

جمال عبدالناصر

جمال شقرة: تاريخ عبد الناصر كله دعم شعبي ووصف بالمعلم

الممثل الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة

ممثل كندا بالأمم المتحدة: اعترافنا بفلسطين التزام تاريخي وأخلاقي.. ودور مصر مذهل وقوي

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

أحمد السقا

نجا بأعجوبة.. أحمد السقا يتعرض لحادث وابنه يكشف عن حالته الصحية‎

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: فلسطين والاعتراف الدولي بعد 7 أكتوبر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بسوسنس الأول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تنمية الثروة السمكية في مصر ودورها في تحقيق الأمن الغذائي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: رسائل الحرب والسلام

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: شعائرنا الدينية من العادة إلى العبادة

