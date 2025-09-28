تأجيل محاكمة 23 متهم بـ «خلية الخراب» بتهمة التخطيط لنشر الفوضى

قررت الدائرة الثانية بمحكمة أول درجة جنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 23 متهم بالقضية رقم 18739 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية الخراب " لجلسة 10 نوفمبر المقبل لطلبات الدفاع.

محاكمة 23 متهم بـ «خلية الخراب» بتهمة التخطيط لنشر الفوضى

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

كشفت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة عن أسماء 23 متهم بالقضية رقم 18739 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية الخراب " والهاربون فيها 3 أشخاص والمحبوسون 18 شخصًا والخاضعون لتدابير احترازية شخصان، والتي أمرت النيابة بإحالة اوراقها للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة لاتخاذ اللازم قانونًا والفصل فيها ومعاقبة المتهمين طبقا لمواد القانون الواردة بأمر الإحالة.

كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 23 متهمًا في القضية رقم 18739 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر، للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، لاتهامهم بالتخطيط لعمليات إرهابية تستهدف أمن واستقرار البلاد.

وكشفت التحقيقات عن مخطط إرهابي واسع تقوده قيادات جماعة الإخوان الهاربة بالخارج، بهدف نشر الفوضى وزعزعة استقرار الدولة عبر تمويل أنشطة تخريبية واستهداف منشآت حيوية.

جاء قرار الإحالة بعد تحقيقات مكثفة، كشفت أن المتهمين سعوا إلى تنفيذ عمليات تخريبية بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية عام 2020، من خلال تمويل أعمال العنف واستهداف المنشآت الحيوية، بهدف تعطيل الحياة العامة وتهيئة المشهد لإسقاط الدولة.