قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل عليها ذنب؟.. الإفتاء: تأخير صلاة العشاء لقبل الفجر يخرجها من وقت الأداء
برلماني: كلمة مصر بالأمم المتحدة جسدت ثوابت الدولة تجاه فلسطين
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان عددًا من المشروعات الرقمية
القمة 131 بين الأهلي والزمالك.. موعد المباراة والقنوات الناقلة
هل يكون شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة
مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية لصالح غزة
أول تعاملات الأسبوع .. سعر الدولار الآن في مصر الأحد 28 سبتمبر 2025
رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير وتعزيز صناعة السيارات الكهربائية
لطلاب أولى ثانوي| خطوات الدخول على منصة “كيريو” المخصصة لمادة البرمجة
باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟
آيات تحصين النفس.. عبادات أوصى بها النبي تحميك من كل مكروه
في اليوم العالمي لداء الكلب.. كل ما تود معرفته عن المرض وفيروس RABV
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة 23 متهم بـ «خلية الخراب» بتهمة التخطيط لنشر الفوضى

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أحمد مهدي

قررت الدائرة الثانية بمحكمة أول درجة جنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 23 متهم بالقضية رقم 18739 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية الخراب " لجلسة 10 نوفمبر المقبل لطلبات الدفاع.

 محاكمة 23 متهم بـ «خلية الخراب» بتهمة التخطيط لنشر الفوضى

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

كشفت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة عن أسماء 23 متهم بالقضية رقم 18739 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية الخراب " والهاربون فيها 3 أشخاص والمحبوسون 18 شخصًا والخاضعون لتدابير احترازية شخصان، والتي أمرت النيابة بإحالة اوراقها للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة لاتخاذ اللازم قانونًا والفصل فيها ومعاقبة المتهمين طبقا لمواد القانون الواردة بأمر الإحالة.

كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 23 متهمًا في القضية رقم 18739 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر، للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، لاتهامهم بالتخطيط لعمليات إرهابية تستهدف أمن واستقرار البلاد. 
وكشفت التحقيقات عن مخطط إرهابي واسع تقوده قيادات جماعة الإخوان الهاربة بالخارج، بهدف نشر الفوضى وزعزعة استقرار الدولة عبر تمويل أنشطة تخريبية واستهداف منشآت حيوية.

جاء قرار الإحالة بعد تحقيقات مكثفة، كشفت أن المتهمين سعوا إلى تنفيذ عمليات تخريبية بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية عام 2020، من خلال تمويل أعمال العنف واستهداف المنشآت الحيوية، بهدف تعطيل الحياة العامة وتهيئة المشهد لإسقاط الدولة.

مدينة نصر خلية الخراب محكمة جنايات أول مدينة نصر مجمع محاكم بدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

مدرب الأهلي المرشح

التجربة الدنماركية.. 7 معلومات مثيرة عن مدرب الأهلي المرشح

ترشيحاتنا

غزة

مسؤول سابق بالبنتاجون: الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن يوقف الحرب

جمال عبدالناصر

جمال شقرة: تاريخ عبد الناصر كله دعم شعبي ووصف بالمعلم

الممثل الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة

ممثل كندا بالأمم المتحدة: اعترافنا بفلسطين التزام تاريخي وأخلاقي.. ودور مصر مذهل وقوي

بالصور

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

فيديو

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

أحمد السقا

نجا بأعجوبة.. أحمد السقا يتعرض لحادث وابنه يكشف عن حالته الصحية‎

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: فلسطين والاعتراف الدولي بعد 7 أكتوبر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بسوسنس الأول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تنمية الثروة السمكية في مصر ودورها في تحقيق الأمن الغذائي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: رسائل الحرب والسلام

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: شعائرنا الدينية من العادة إلى العبادة

المزيد