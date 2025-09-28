قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو الوطني الفلسطيني: تحالف لاهاي رسالة قانونية وأخلاقية لعزل إسرائيل دوليا
ترامب: الجميع على أهبة الاستعداد لاستقبال حدث استثنائي في الشرق الأوسط
إيفان أوس: الهجمات الروسية التصعيدية الأخيرة على كييف تمثل ضغطًا شديد الخطورة
مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني: هجمات روسيا رسالة بأن موسكو لا تريد سلام
بإجمالي 5000 دارس.. الجامع الأزهر يفتح باب التقديم لرواق القرآن للمصريين بالخارج
​ختام آرت شرم الشيخ اليوم بمشاركة 60 فنانًا عالميًا للترويج السياحي
الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة
ترامب: لدينا فرصة حقيقية لتحقيق شيء عظيم في الشرق الأوسط وسننجح
عائلات الأسرى الإسرائيليين يحذرون نتنياهو من عرقلة خطة ترامب لوقف إطلاق النار
قائمة ريال مدريد لمواجهة كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا
رئيسة القومي للمرأة تبحث التعاون مع محافظ الدقهلية لتمكين السيدات
سكرتير محافظ بني سويف: نلتزم بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين
حوادث

طالبة طب تنهي حياتها داخل حمام شقتها في مدينة نصر.. التحريات تكشف السبب

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
أحمد مهدي

أنهت فتاة في العقد الثالث من عمرها حياتها داخل حمام شقتها في منطقة مدينة نصر في القاهرة، بسبب مرورها بأزمة نفسية حادة.

شقة مدينة نصر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد العثور على جثة فتاة داخل حمام شقتها في منطقة مدينة نصر في القاهرة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث لكشف الملابسات.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أن الفتاة طالبة في كلية الطب في العقد الثالث من العمر أنهت حياتها داخل الحمام بسبب مرورها بأزمة نفسية وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

القاهرة مديرية أمن القاهرة فتاة مدينة نصر النيابة

جانب من الحملة
طريقة عمل بان كيك بالموز
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
