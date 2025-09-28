طالبة طب تنهي حياتها داخل حمام شقتها في مدينة نصر.. التحريات تكشف السبب

أنهت فتاة في العقد الثالث من عمرها حياتها داخل حمام شقتها في منطقة مدينة نصر في القاهرة، بسبب مرورها بأزمة نفسية حادة.

شقة مدينة نصر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد العثور على جثة فتاة داخل حمام شقتها في منطقة مدينة نصر في القاهرة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث لكشف الملابسات.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أن الفتاة طالبة في كلية الطب في العقد الثالث من العمر أنهت حياتها داخل الحمام بسبب مرورها بأزمة نفسية وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.