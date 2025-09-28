تأييد الحكم بالحبس عامين على مروة يسري الشهيرة بـ بنت مبارك

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم الأحد، في الجلسة المقامة من هيئة الدفاع عن التيك توكر مروة يسري، الشهيرة بـ "ابنة مبارك" بتأييد الحكم الصادر ضدها في قضية سب وقذف الفنانة وفاء عامر.

واستأنفت هيئة الدفاع عن مروة يسري على الحكم الصادر ضدها في حكم أول درجة بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه في القضية المشار إليها.

كانت محكمة الجنح الاقتصادية قد قضت يوم السبت 13 سبتمبر بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه على مروة يسري في الدعوى المقامة ضدها من الفنانة وفاء عامر والتي اتهمتها فيها بالسب والقذف عبر مقاطع فيديو تم بثها مباشرة على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".

كان محامي الفنانة الشهيرة قد تقدم في خلال الجلستين الأولى والثانية بطلب حظر النشر في القضية، وتم رفضها في الجلستين، كما تعرضت مروة يسري للإغماء خلال نظر الجلسة الثانية في 30 أغسطس الماضي، وتم وقف الجلسة لحين إفاقتها.