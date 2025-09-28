بسبب ركنه سيارة.. صاحب مقهى يعتدى على طالب بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين أحدهما يحمل سلاح أبيض بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجارى تبلغ لمركز شرطة ديرب نجم بالشرقية من طالب بتضرره من مالك مقهى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز، لقيامه بالتعدى عليه بالسب وتهديده بسلاح أبيض لحدوث مشادة كلامية بينهما لقيامه بإيقاف سيارته أمام المقهى ملك الثانى.

أمكن ضبط مالك المقهى ، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.