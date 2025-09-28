خلافات زوجية.. رجل وشقيقه يسحلان سيدة في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شقيقين بالتعدى على زوجة أحدهما وسحلها بالشرقية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجارى تبلغ لمركز شرطة ههيا بالشرقية بحدوث مشاجرة بين طرف أول سيدة "مصابة بكدمات وسحجات"، وطرف ثانى زوجها وشقيقه "لهما معلومات جنائية"،جميعهم مقيمين بدائرة المركز.. بسبب خلافات زوجية تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب والسحل حال تواجدها بمنزل والدتها.

وأمكن ضبط الطرف الثانى، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.